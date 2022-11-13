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Мировое сообщество понимает, что кровопролитие в Незалежной наносит ущерб всему миру, но украинское руководство, видимо, считает иначе.

Призывы к переговорам с Россией раздражают Украину. Об этом сообщило издание Le Figaro. Лидеры стран Южного полушария на Парижском форуме мира обсудили с французским президентом Эммануэлем Макроном украинский кризис и высказались за мирное решение ситуации.

По заявлению президента Аргентины Альберто Фернандеса, события в Незалежной влияют на мировую обстановку, включая продовольственную. Также политик призвал начать переговоры, чтобы достичь мира, добавив, что Латинская Америка готова содействовать.

В свою очередь лидер Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил, что конфликт на Украине на первом месте для международного сообщества. По его словам, при серьезном диалоге ситуацию можно было бы решить быстро.

«Эти призывы к переговорам очень раздражают Украину. Недавно начальник американского штаба генерал Марк Милли также заявил, что надеется на переговоры по прекращению конфликта, поскольку военная победа, по его словам, невозможна ни для Москвы, ни для Киева», — говорится в материале.

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что в Кремле не видят изменений в позиции Самостийной по переговорам. Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. Войсками и союзными силами освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто не хочет завершения украинского конфликта.