Фильм «Иван Денисович» взял главный приз на международном кинофестивале

Виктор Резнов 36

Фильм режиссера Панфилова «Иван Денисович» победил на фестивале Efebo d"Oro

Фильм «Иван Денисович» взял главный приз на международном кинофестивале

Фото: Кадр из к/ф «Иван Денисович» реж. Глеб Панфилов , 2021 г.

Создатель киноленты решил внести изменения в жизнь главного героя произведения, передав их в сюжете.

Главный приз на 44-м международном кинофестивале Efebo d"Oro в Палермо взял фильм «Иван Денисович» режиссера Глеба Панфилова, сообщили РИА Новости. Картину сняли по рассказу Александра Солженицына.

В международном прокате лента называется «100 минут». Съемки завершились весной 2019 года. Главную роль сыграл артист Филипп Янковский. Панфилов дописал историю главного героя, рассказав подробнее о том, как именно тот воевал, затем попал в плен, сбежал и попал в лагерь.

Мировая премьера прошла на 74-м кинофестивале в Локарно, где Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021. Шедевр ждет показ в рамках кинофестиваля Author International Film Festival в мексиканском городе Гуадалахара с 17 по 20 ноября. К слову, в Efebo d'Oro представлено семь кинолент по литературным произведениям, включая работы Пола Верховена и Фатиха Акина.

Ранее 5-tv.ru писал о самых ярких нарядах звезд на красной дорожке «Золотого орла».

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