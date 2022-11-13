Исповедь на Манхеттене: о чем молился звезда «Бумера» в Америке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

Сергей Горобченко считает, чтобы понять свою родину нужно посмотреть на нее со стороны.

Эмиграция российских звезд до сих пор остается самой обсуждаемой и острой темой. Общественность поделилась на два лагеря: тех, кто осуждает русских эмигрантов, и тех, кто уверен в их возращении. Селебрити, которые имеют опыт жизни на чужбине, считают, что жизнь за границей развивает патриотизм.

У звезды «Бумера» и «Офицеров» Сергея Горобченко в жизни был период, когда он оставил Россию и уехал в США. Его «побег», как он назовет этот шаг впоследствии, не был связан с политикой или другими разногласиями. Актер хотел взглянуть на себя и происходящее со стороны, чтобы кардинально измениться. Вспоминая о времени в Америке, Горобченко поделился в беседе с 5-tv.ru, что для иностранцев «ты — выделенный». Возможно, именно этот момент стал «спусковым крючком» для начала желанных перемен в судьбе артиста.

«У меня первая православная исповедь случилась за границей, в Нью-Йорке на Манхеттене в русской церкви. Это произошло там, а не в России. Это стало толчком для перемен», — признался 50-летний Горобченко.

Актер не сомневается, что в любой ситуации, какой бы тяжелой она не была, нельзя терять «свою идентичность, свою звенящую струну внутри себя». Это поможет не потеряться в жизни и в выборе позиции.

«Обязательно помнить и слышать, чтобы не стать отщепенцем каким-то, болтаться где-то и любить что-то, что тебе постоянно впихивают в уши. Надо нести здравый смысл, зерно того, что тебе дали предки. Самая, наверное, большая сложность для русского человека — это увидеть всю свою родину. Посмотреть на нее чуть-чуть как бы из-за угла, немножко на каждый ее кусочек. Вот на это имеет смысл потратить силы», — поясняет он.

Этим летом звезда посетил Якутию. Поездка на север страны его впечатлила. Запомнилось, в первую очередь, самобытное мироощущение якутов. По словам звезды, это и есть основа национальной идентичности.

«Этим летом у меня был целый поход, северный десант. Мы увидели якутов, которые нас встречали. Они знают нас. Они язычники и проповедуют это. Но есть некая идентичность, которая присуща нашему социуму, в котором мы живем. Совершенно точно. Они встанут и пойдут защищать нашу общую родину», — заключил актер.

Связь с родиной у каждого человека своя. Она у нас в крови, это своеобразный «генетический код», уверен Горобченко. Забыть его невозможно, как свои корни и истоки. Но желание отказаться от них может стать «шрамом» на совести навсегда.

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