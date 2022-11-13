Итальянский театр «Ла Скала» отказался отменять «Бориса Годунова»

Анна Гончаренко 43

Итальянский оперный театр «Ла Скала» выступил против отмены постановки «Бориса Годунова»

Итальянский театр «Ла Скала» отказался отменять «Бориса Годунова»

Фото: Руслан Шамуков / ИТАР-ТАСС / ТАСС

Руководство театра дало жесткий ответ на возгласы украинского консула.

В легендарном итальянском театре «Ла Скала» отказались отменять оперу «Борис Годунов» из-за визгливого негодования украинцев.

Совсем скоро «Ла Скала» откроет новый театральный сезон, и зрители со всего мира с нетерпением ожидают легендарную оперу Мусоргского «Борис Годунов».

Интересно, что буквально за пару дней до премьеры генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш отчаянно просил руководство «Ла Скала» отказаться от «Бориса Годунова». И не просто отменить премьеру, а совершенно исключить легендарную оперу из репертуара.

«Культура используется Российской Федерацией для придания веса утверждению о ее величии и могуществе», — цитирует жалобы консула Teleprogramma.pro.

Но театр ответил достойно — не молчанием, а категорическим отказом. Руководство «Ла Скала» высказала нерасторопному украинскому дипломату свое железное мнение — западной привычки «отменять культуру» и русофобии в театре никогда не будет.

Премьера «Бориса Годунова» на сцене «Ла Скала» состоится 7 декабря. Титульную партию исполнит солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков, а роль Ксении получила Анна Денисова.

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