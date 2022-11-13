Итальянский театр «Ла Скала» отказался отменять «Бориса Годунова»

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Руководство театра дало жесткий ответ на возгласы украинского консула.

В легендарном итальянском театре «Ла Скала» отказались отменять оперу «Борис Годунов» из-за визгливого негодования украинцев.

Совсем скоро «Ла Скала» откроет новый театральный сезон, и зрители со всего мира с нетерпением ожидают легендарную оперу Мусоргского «Борис Годунов».

Интересно, что буквально за пару дней до премьеры генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш отчаянно просил руководство «Ла Скала» отказаться от «Бориса Годунова». И не просто отменить премьеру, а совершенно исключить легендарную оперу из репертуара.

«Культура используется Российской Федерацией для придания веса утверждению о ее величии и могуществе», — цитирует жалобы консула Teleprogramma.pro.

Но театр ответил достойно — не молчанием, а категорическим отказом. Руководство «Ла Скала» высказала нерасторопному украинскому дипломату свое железное мнение — западной привычки «отменять культуру» и русофобии в театре никогда не будет.

Премьера «Бориса Годунова» на сцене «Ла Скала» состоится 7 декабря. Титульную партию исполнит солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков, а роль Ксении получила Анна Денисова.

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