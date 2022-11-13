Военный альянс AUKUS хочет заполучить Новую Зеландию, Канаду и Японию

Лавров заявил о намерении стран-участниц AUKUS завлечь в блок Новую Зеландию, Канаду и Японию

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Россия и Китай вместе отстаивают целесообразность достигнутых форматов АСЕАН.

Военный альянс AUKUS (Австралия, Великобритания и США — Прим. ред.) намерены завлечь в свой блок Новую Зеландию, Канаду и Японию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите (ВАС).

«Одним из конкретных проявлений такой линии (по освоению и милитаризации Соединенными Штатами и НАТО Азиатско-Тихоокеанского региона — Прим. ред.) стало создание военного блока AUKUS, который сейчас пытается активно завлечь Новую Зеландию, Канаду, Японию», — сообщил он.

Также Лавров высказался о НАТО. Он отметил, что блок больше не называет себя оборонительным альянсом. Таким он являлся во времена Советского союза. Теперь они передвигают свою линию обороны как можно ближе к границам с РФ.

Сергей Лавров объяснил, что дружественный России Китай вместе с российской стороной отстаивает целесообразность и необходимость тех форматов, которые достигнуты Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров и американский лидер Джо Байден по пути на разные саммиты проехали по бульвару России.