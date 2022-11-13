Байден присутствовал в зале во время выступления Лаврова на ВАС

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Несмотря на опоздание американцев, важные слова министра были услышаны.

Речь главы МИД РФ Сергея Лаврова на Восточноазиатском саммите (ВАС) слушала американская делегация, которая также присутствовала на мероприятии. Фото с выступления министра ведомства опубликовала его официальный представитель Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она также рассказала, что Лавров начал свою речь несколько позже запланированного, потому что президент США Джо Байден серьезно опаздывал. В итоге его не дождались и глава МИД РФ начал без американского лидера. Глава Штатов прибыл на место, когда Сергей Викторович уже выступал.

Джо Байден с опозданием появился на выступлении Сергея Лаврова. Telegram / MariaVladimirovnaZakharova

К слову, Восточноазиатский саммит — это программа, в рамках которой лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона могут обговорить важные аспекты по вопросам политического обустройства, развития и продвижения практической кооперации между государствами. Такой формат учредили еще в 2005 году. Через пять лет Россия стала его официальным участником.

Кстати, прибытие Лаврова в Пномпень, где проходит саммит, сопровождалось переодетыми в павлинов девушками. Красавицы встретили его сразу же, как тот приехал на место. Начиная с мая 2022 года, эти экзотические птицы всегда присутствуют рядом с российским министром. Ранее 5-tv.ru сообщал, почему любая зарубежная поездка Лаврова не обходится без экзотических пернатых.