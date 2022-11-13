Калачева о рождении ребенка: «Делаем маленького Нарцисску»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Бывшая жена почившей знаменитости обратилась к экстрасенсам, которые отнеслись к ее идее по-разному.

Вдова певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева хочет взять сперму его старшего сына, чтобы родить ребенка. Об этом женщина сообщила в передаче «Битва экстрасенсов». Калачеву выслушала ведьма Лина Джебисашвили.

«Линочка, ты увидела сына его? Мы хотим с ним… он даст свою сперму, материал генетический», — сказала супруга Нарцисса.

Однако Джебисашвили не особо поддержала настрой вдовы, добавив, что умерший не был бы в восторге от подобной идеи. При этом Калачева пообщалась и с другой ведьмой Ангелиной Изосимовой, которая была настроена позитивно в отношении такой мысли.

«Да, сын его даст семя, мы в договоре. Делаем маленького Нарцисску», — пояснила жена почившей знаменитости.

Пьера Нарцисса не стало в июне. У музыканта остановилось сердце из-за неудачной операции на почке. Артист неважно себя чувствовал. Кроме того, мужчина в течение десяти лет боролся с тяжелой формой подагры. Селебрити было 45 лет. Исполнитель похоронен в семейном склепе на своей родине в Камеруне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто помог бывшей жене Пьера Нарцисса в установке памятника певцу.