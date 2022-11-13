Младшая дочь Трампа Тиффани сыграла пышную свадьбу с 25-летним миллиардером

Фото: www.globallookpress.com / Wiese face to face

Политик отбросил свои повседневные дела и отправился на свадьбу к любимой наследнице.

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа согласилась на предложение руки и сердца от своего избранника, 25-летнего миллиардера Майкла Булоса. Тот еще в январе предложил Тиффани Трамп пожениться, а вчера пара сыграла шикарную свадьбу, которую посетил отец невесты. Об этом сообщил Daily Mail. Известно, что мероприятие прошло в поместье Дональда в Пальм-Бич.

«Младшая дочь бывшего президента Дональда Трампа выглядела великолепно в сияющем платье от Elie Saab с длинными рукавами, фатой. Ее светлые волосы были уложены гладкими волнами и украшены серьгами с бриллиантами. Сказочное мероприятие на открытом воздухе началось в пять часов. Невеста в сопровождении отца шла по проходу к украшенной цветами арке», — сообщается в издании.

В том числе на свадьбу пришли родные и близкие дочери политика. Например, Иванка Трамп с семьей и Мелания Трамп, которая также выглядела сногсшибательно. В материале отмечается, что после церемонии Тиффани и Майкл сделали трогательные снимки, как новоиспеченные муж и жена. Они позировали вместе с семьей и родителями невесты — самим Трампом и экс-супругой Марлой Мейплз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем Пелоси собиралась «отмутузить» Трампа.