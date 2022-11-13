Глава Новой Каховки оценил ущерб от обстрелов ГЭС со стороны ВСУ

Виктор Резнов 11

Глава администрации Новой Каховки Леонтьев заявил, что повреждения ГЭС масштабны

Глава Новой Каховки оценил ущерб от обстрелов ГЭС со стороны ВСУ

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

Тема:
Специальная военная операция России

На восстановление жизненно важного объекта инфраструктуры уйдет достаточное время.

Ущерб, нанесенный Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) от обстрелов неонацистами, оценил глава Новой Каховки в Херсонской области Владимир Леонтьев. По его словам, повреждения масштабны, а на восстановление понадобится достаточное время.

«Это займет год или больше, это должны оценивать специалисты», — пояснил Леонтьев в беседе с ТАСС.

Чиновник добавил, что в восстановлении помогут современные технологии. Глава администрации Новой Каховки подчеркнул, что повреждена не только ГЭС, но и прочие объекты инфраструктуры. В частности, Каховский магистральный канал, Северо-Крымский канал и другие.

До этого Леонтьев сообщал, что после удара со стороны Украины по пригороду Новой Каховки были разрушены жилые дома. Обстрел происходил из артиллерийских систем. Тогда в небе над Новой Каховкой было слышно около пяти взрывов. Каховская ГЭС регулярно обстреливается боевиками. Они пытались нанести удар в конце октября.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) в Донбассе. Войсками и союзными силами освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru публиковал детали обстрела Новой Каховки во время эвакуации мирных жителей.

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