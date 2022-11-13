Мельникова о своей болезни: «Все зеркала в доме перевернула»

Фото: Исакова Анна / ТАСС

Женщина перенесла несколько операций и даже ездила в инвалидной коляске.

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова страдала тяжелым недугом. Подробности знаменитость особо не раскрывала, однако известно, что женщина пережила несколько сложных операций. Кроме того, ее внешность изменилась из-за сильных препаратов. В частности, актриса набрала вес. Борьба с болезнью продолжается и сегодня, но недавно в рамках передачи на федеральном канале зрители отметили, как она похорошела и постройнела.

«Мне так приятно слышать добрые слова. Все эти разговоры про то, какая я „толстая и страшная“, они действительно были связаны с болезнью. И я, поверьте, как никто понимала это. Я все зеркала в доме перевернула, чтобы этого ужаса не видеть», — сказала Мельникова.

При этом в своей полноте селебрити старалась находить положительные моменты, считая, что лучше так, чем быть с морщинами и с дряблой кожей. Похоже, артистке еще необходимы регулярные обследования и помощь медиков, но, по ее словам, ей отменили некоторые лекарства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Мельникова впервые за долгое время появилась на публике.