Путин внес в Госдуму поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ

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После начала специальной военной операции по защите Донбасса было возбуждено свыше ста уголовных дел за распространение сведений, очерняющих российскую армию.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой можно будет аннулировать приобретенное гражданство по ряду оснований. Среди причин — дискредитация ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо очернения российской армии, лишиться приобретенного гражданства можно будет за: надругательство над флагом и гербом России; участие в нежелательной иностранной или международной некоммерческой организации; за организацию мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя РФ; за посягательство на жизнь государственного деятеля; публичные призывы к экстремизму; а также хулиганство, вандализм, взятки и ряд других преступлений.

К слову, с начала специальной военной операции по защите Донбасса было возбуждено свыше ста уголовных дел из-за дискредитации российской армии и призывов к нарушению территориальной целостности России.

Еще в марте глава государства подписал закон об уголовной ответственности за ложные публикации в интернете и дискредитацию ВС РФ, а также публичные провокации на антироссийскую тему. Постановление одобрили Госдума и Совет Федерации.

Принятый указ включает в себя ответственность за пропаганду ложных сведений о ВС РФ, за что осужденному грозит штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или сумма, сопоставимая с размером дохода за период до 18 месяцев. В том числе суд вправе назначить наказание в виде лишения сводобы до трех лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какое наказание грозит актеру Артуру Смольянинову за дискредитацию ВС РФ.