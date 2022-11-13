СNN: демократы сохранят контроль над Сенатом США

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Выборы в Конгресс прошли 8 ноября, сейчас идет подсчет голосов. В Кремле также проанализируют всю информацию по голосованию.

Представители Демократической партии США смогут получить 50 мест в Сенате и контроль над верхней палатой Конгресса. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным журналистов, решающее значение в этом сыграет ожидаемая победа кандидата от демократов Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада. По итогам обработки 96% бюллетеней она обходит своего оппонента Адама Лаксальта на 0,5%.

В Сенате США заседают 100 человек. На данный момент у демократов и республиканцев по 49 мест в верхней палате. Если демократы получат еще всего одно место, то добьются контроля над Сенатом. Дело в том, что при равенстве голосов за законопроект (50 на 50), решающим становится голос вице-президента страны. Сейчас это однопартиец президента Джо Байдена Камала Харрис.

Что касается нижней палаты Конгресса, там большинство мест пока занимают республиканцы — 211. Демократам достались 204 кресла. Для контроля над Палатой представителей нужно заполучить 218 мест.

Выборы в Конгресс прошли 8 ноября, сейчас идет подсчет голосов. На следующий день после голосования пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что на отношения РФ и США заокеанские выборы не повлияют. В Кремле будет проанализирована вся информация по ним.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошли выборы в США в 2022 году.