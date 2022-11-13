Раскрыта истинная причина ненависти коллег к Алле Пугачевой

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Юморист Михаил Шац* объяснил, почему на самом деле слава «одной на всю страну» звезды вышла боком Алле Борисовне.

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву ненавидят за ее независимость. Так заступился за осуждаемую соотечественниками певицу юморист Михаил Шац* в своем посте в личном блоге. Комик отреагировал на сотни гневных комментариев под ранее опубликованным фото, на котором изображены он, Алла Борисовна, а также Семен Слепаков, Максим Виторган, Noize MC и солисты группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин.

Резонансный снимок был сделан в Тель-Авиве. Бежавшие из России на фоне спецоперации по защите Донбасса знаменитости встретились в Израиле на культурном мероприятии, а позже запечатлелись на память. Публика ответила осуждением. Многие жители России разочаровались в известных артистах и музыкантах, покинувших страну в непростые времена. Один из подписчиков Шаца назвал фото: «омерзительная семерка».

«Людям не важно, что поливать говном… Фантастическая фотография: „Собрались предатели. Как хорошо, что уехали. Родина свободно задышала“. Если вам стало так хорошо, зачем вы пишите, что мы предатели. Дышите свободно и счастливо, не обращая ни на что внимания, так ведут себя счастливые люди», — написал юморист.

Отдельно он поддержал Пугачеву. Шац назвал ее великой певицей и большим человеком. И заявил, что именно в этих качествах артистки и кроется причина всех оскорблений и критики в ее адрес. Стоит отметить, что и до спецоперации и бегства о звезде ходили неприятные слухи. Коллеги поговаривали, она устраняла соперников на сцене и «перекрывала кислород» Ирине Понаровской, Валентине Легкоступовой, Лике Стар, Михаилу Муромову и многим другим. Но Шац думает иначе.

«Поэтому ее ненавидят. За масштаб личности, за независимость взглядов и поступков. И у нее тоже все будет замечательно. А мне позвольте проживать ту жизнь, которую я выбираю. Встречаться с теми людьми, которых я уважаю», — заключил шоумен.

Пугачева уехала из России в первые дни спецоперации на Украине — вслед за открыто осудившим политику родины мужем Максимом Галкиным**. Пара забрала детей и около полугода не появлялась в Москве. В сентябре Алла Борисовна вернулась в столицу, ее дети Лиза и Гарри пошли в школу. Но после признания ее супруга иностранным агентом снова собрала вещи и села в самолет без обратного билета. На прощание назвала хейтеров «холопами и рабами», которых всегда презирала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что покойный Александр Градский недолюбливал Аллу Пугачеву.

* — Михаил Шац признан СМИ-иностранным агентом по решению Минюста РФ.

** — Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.

*** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.