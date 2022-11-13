Депутат Верховной Рады назвал возможную дату переговоров России и Украины

Фото: http://www.globallookpress.com/ Сергей Карпухин

Давид Арахамия ранее возглавлял дипломатическую делегацию со стороны Незалежной.

Депутат Верховной Рады Украины Давид Арахамия считает, что новый переговорный процесс между Россией и Незалежной может начаться во второй половине 2023 года. Его слова приводит издание «Страна.ua».

«Честно, я считаю, что это будет тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в США, то есть это где-то во второй половине следующего года, когда уже будет стартовать и президентская гонка в США», – заявил Арахамия, который ранее возглавлял переговорную делегацию с украинской стороны.

До этого стало известно, что представители российских властей крайне скептично относятся к возможности скорых переговоров между Москвой и Киевом. Основной помехой для зависимого от чужого мнения Зеленского станут настроения, которые испытывает «коллективный Запад», считает член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. По его мнению, именно провоцирование Европой и США не дает украинской стороне прийти к необходимости мирного соглашения.

Что касается президента Украины, то его к переговорам склоняет и американский лидер Джо Байден. Политик недвусмысленно намекнул на то, что поставки оружия из США не бесконечны, а значит пришло время сесть за стол переговоров и окончательно решить вопрос о территориях, которые по итогам референдума решили выйти из состава Украины и присоединиться к России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о четырех вариантах завершения конфликта на Украине.