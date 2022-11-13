Великобритания обвинила Россию в потере стабильности экономики королевства

Глава Минфина Хант заявил, что ответственность за рецессию в Великобритании лежит на РФ

Глава британского Минфина считает, что РФ виновна в мировой инфляции и выросших процентных ставках.

Россия виновна в создании мировой ситуации, которая привела к рецессии в Великобритании — так считает глава британского Минфина Джереми Хант. Чиновник фиксирует повышение процентных ставок и инфляцию, и говорит, что королевство «лишилось стабильности» из-за ситуации на Украине.

«Это рецессия с маркировкой „сделано в России“, и нам необходимо восстановить стабильность, чтобы сделать первый шаг к росту», — сказал Хант в интервью газете The Times.

Глава Минфина считает, что снова взять под контроль экономику Великобритании смогут помочь общие усилия с Банком Англии.

«Тогда мы сможем и сдерживать эффект от глобального повышения процентных ставок и рост ставок по ипотеке, который сейчас наиболее очевиден для людей, а также стоимость заимствований для бизнеса, и у нас будет шанс вернуть все на круги своя», — заключил чиновник.

Еще в августе этого года Банк Англии поднял кредитную ставку до 1,75% годовых — это рекорд за последние 27 лет. Специалисты считают, что рецессия в Великобритании продлится до 2023 года как минимум.

Ранее 5-tv.ru называл условие, при котором Великобритания вступит в конфликт с Россией.