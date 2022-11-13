Гоген Солнцев нашел 17-летнюю замену располневшей до 150 килограммов жене

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Женившийся сначала на пенсионерке, а потом на ее дочери эпатажный артист заявил, что выбрался наконец из «царства старух».

Знаменитый фрик и шоумен Гоген Солнцев злыми оскорблениями, совершенно заслуженными, по его мнению, прошелся по супруге Полине Терешкович. Он заявил, что благоверная располнела до 150 килограммов и стала выглядеть, как «продавщица свеклы» — стыдно вывести в люди. Более того, как и мать, она страдает алкогольной зависимостью и отказывается лечиться, добавил артист. Мать Екатерина Терешкович, к слову, бывшая жена Солнцева. Через две недели после развода он сыграл свадьбу с ее дочерью.

Теперь, рассказал Гоген в интервью Люсьен Крысановой, он окончательно сбежал из «царства старух», которые присосались к нему, как пиявки, и нашел молодую возлюбленную. Есть, говорит, на примете девушка, которая может спасти его от «совершенно несчастливой» жизни. Ради нее 40-летний шоумен даже решился на пластическую операцию — липосакцию лица и тела. 17-летняя избранница единственная встретила звезду из больницы, привезла цветы и поцеловала. Фото нежной блондинки он опубликовал в соцсетях, но официально пока не представил.

Терешкович-младшую Солнцев и вспоминать не хочет. Он пожаловался, что она только и делает, что обзывает его «ровесником Пушкина» и требует денег. На лета артиста жена указала, когда он вспоминал, как ходил в школу с деревянным рюкзаком, ведь в его детские годы не было большого выбора в магазинах. Кстати, именно Полина пустила слух, что ее муж сделал не липосакцию, а операцию по смене пола. Гоген был в ужасе, прочитав новостные заголовки.

«Жирная вонючая жаба, идеальная дочь своей матери, говорит мне про возраст!» — возмущался Гоген в интервью.

Несмотря на острую реакцию на «ровесника Пушкина» Солнцев уверяет — он не знает, что такое кризис среднего возраста. Крысанова, давняя подруга звезды, которая сделала его звездой, пригласив однажды на телешоу, была настойчива в этом вопросе. Но даже близкие отношения с гостем не спасли ее. Стоило второй раз спросить, что чувствует артист на пороге пятого десятка, он разразился криком, ткнул в приятельницу пальцем и удалился. После отыгрыша, конечно, вернулся и продолжил беседу.

Пожаловался, в том числе, что не может добиться согласия жены на развод. А бывшую (ныне тещу) и вовсе боится, ведь она непредсказуема и даже стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Екатерина Терешкович, по словам зятя и экс-мужа то приводит домой маргиналов, то угрожает внукам — в общем, не может себя контролировать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал и показывал, почему после пластической операции Гоген Солнцев не хотел смотреть в зеркало.