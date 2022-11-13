Дочь Любови Успенской анонсировала дебютную песню: «Спасибо мамочке»

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Татьяна Плаксина после долгих лет скандальных отношений с матерью стала ее проектом — помирившиеся родственницы активно занимаются музыкой.

Дочь королевы русского шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина анонсировала премьеру своей дебютной песни «Чудо». О важном событии в карьере исполнительница рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В профиле она опубликовала обложку сингла и поблагодарила всех, кто участвовал в его создании и записи. Выпуск композиции назначила на 18 ноября.

«Мои мотыльки, хочу поделиться с вами радостью… Эта песня — часть моей души, история моей жизни, которую я написала шесть лет назад, и она наконец-то выходит в свет. Огромное сердечное спасибо моей любимой мамочке Любови Успенской за наставничество и безграничную поддержку», — написала артистка.

Безоблачная любовь и совместное творчество — это нечто новое в отношениях знаменитых родственниц. Еще несколько лет назад они редко общались, а в 2020-м и вовсе устроили скандал на всю страну. В эфире популярного ток-шоу Плаксина обвинила мать в домашнем насилии, после чего уехала к отцу в США.

В 2018 году дочь Успенской в результате падения с велосипеда во время путешествия потеряла несколько зубов и получила сложную травму челюсти. Родительница потратила миллионы на операции и восстановление наследницы, и недавно, к слову, восстановила ее улыбку. Но тогда, после лечения, Плаксина не обрадовалась выздоровлению, а замкнулась и впала в депрессию. По словам мамы, с тех пор у нее появились проблемы с наркотиками.

Именно запрещенные вещества и, как следствие, измененное сознание дочки Успенская называла главными причинами конфликта. Долгие месяцы выяснения отношений, обвинений, к большой радости звезды, все же закончились примирением. Плаксина вернулась в Москву, обняла маму, и больше они не расставались.

Исполнительница шансона взялась и за карьеру наследницы, стала ее продюсером. Кроме музыки девушка попробовала себя и в дизайне — вдохновившись ее картинами, модельер Аника Керимова выпустила коллекцию одежды с оригинальным принтом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Успенская и Татьяна Плаксина вместе собрались к пластическому хирургу, чтобы увеличить звездные бюсты.