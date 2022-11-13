Павел Воля и Ляйсан Утяшева впервые прокомментировали слухи о разводе

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / pavelvolyaofficial; 5-tv.ru

Знаменитости состоят в браке десять лет и считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Однако все настойчивее пресса их «разлучает».

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева не планирует разводиться с комиком Павлом Волей. Об этом знаменитости сами рассказали поклонникам в социальных сетях. Как известно, пресса уже давно «разводит» звезд и публикует все новые предположения о причинах проблем в их отношениях. Судя по реакции самих героев сплетен, даже намека на сложности в их семье нет, все остальное — домыслы и провокации.

Утяшева и Воля недавно отметили десятую годовщину свадьбы, они воспитывают сына Роберта и дочь Софию, и вообще считаются одной из самых крепких и романтичных пар отечественного шоу-бизнеса. Спортсменка и юморист начали встречаться не сразу, поначалу были друзьями. Воля поддержал Утяшеву в трудный период, когда она переживала смерть мамы. Тогда гимнастка и поняла — этому мужчине можно довериться. С тех пор селебрити неразлучны.

«Прочитали, что на фоне слухов об уходе Гарика Харламова из Comedy Club, что, кстати, неправда, мы разводимся», — сказал Воля в личном блоге.

«Не читайте желтую прессу… Даже не знаю, что сказать. Все у нас хорошо», — добавила его супруга.

На днях, сообщая о премьере нового шоу Утяшевой, пара снова язвительно пошутила о слухах про расставание. Спортсменка заметила, что ей с мужем по-прежнему «приписывают кое-что интересненькое». На это Павел Воля с сарказмом ответил: «Хоть покакивайте — нам какая разница?». И после показал огромный экран с изображением возлюбленной, назвав ее красавицей и королевой вечера с нескрываемой гордостью.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ляйсан Утяшева, которая тщательно скрывает от прессы своих детей, похвасталась успехами старшего сына Роберта.

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