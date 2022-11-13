Военные врачи РФ успешно прооперировали российского бойца с гранатой под сердцем

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Хирурги проводили уникальную операцию по удалению неразорвавшегося снаряда в бронежилетах.

Две совершенно невероятных истории из летописи специальной военной операции мы узнали на этой неделе. Первая вот на этих кадрах снятых с коптера националистическими формированиями: украинцы пытаются убить русского солдата. Он залег в траншее, а они одну за другой сбрасывают на него гранаты. Видео тут же подхватили западные СМИ, получили ожидаемый «хайп». Потому что видео действительно шокирующее. И неожиданный эффект: сотни пользователей стали оставлять хвалебные в адрес русского солдата комментарии — что он настоящий герой, хладнокровный, стойкий, борется до конца.

К счастью, солдат остался жив. Как выяснилось, инцидент с гранатами произошел еще в марте, на Харьковском направлении. Военнослужащий и сейчас воюет в составе 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из Ленинградской области.

А вот еще не менее захватывающие кадры: уникальную операцию провели военные врачи, которым доставили пациента с гранатой под сердцем. Причем, с неразорвавшимся снарядом от гранатомета сержант Николай Пасенко, проходил сутки. Он понимал что ранен, но не знал, насколько серьезно. И лишь когда ему сделали компьютерную томографию, уже в Белгородской области, удивились все. Надо отдать должное врачам: и за профессионализм, операция технически сложная, и за личное мужество, ведь граната могла детонировать под скальпелем, так что операцию проводили в бронежилетах, причем бойца еще пришлось поуговаривать.

«Я не знал, что во мне сидит. Хирург решился меня оперировать, я был против. Не хотел врачей подставлять», — рассказал военнослужащий Николай Пасенко.

«Неразорвавшийся боеприпас находился между аортой и нижней полой веной вблизи сердца, что могло вызвать фатальное кровотечение даже без детонации боеприпаса. Поэтому прооперировали здесь», — сообщил подполковник медицинской службы Центрального военного госпиталя им. П. В. Мандрыка Дмитрий Ким.

Российские врачи, порой незаметные, но точно незаменимые герои операции. И военные, и гражданские специалисты. В освобождении Донбасса, Запорожья, Херсонщины участвуют и специалисты федерального медико-биологического агентства, которое отметило на этой неделе 75-летие.

Их сотрудникам не привыкать работать в особых условиях: они отвечают за медицину и санитарно-эпидемиологическую безопасность на режимных объектах, например космодромах, в районах Крайнего Севера.

ФМБА внедряет в медицину технологии из других направлений науки: генной инженерии, ядерной физики. Так что их лаборатории и операции похожи на объекты из фантастических фильмов.

Президенту, например, показали операцию на открытом мозге, когда пациент был полностью в сознании. Но в феврале, когда родина сказала «Надо», эти суперспециалисты отправились вслед за войсками в зону СВО. Там оказали помощь 35 000 пациентам, не только военным, но и местным жителям, в том числе 3 000 детей.

«Вас по праву называют медицинским спецназом. Вы доказали это в трудные месяцы пандемии, когда оперативно формировали свои бригады, которые помогали многим регионам. И сейчас, в ходе специальной военной операции мобильные отряды агентства вновь на передних рубежах, чтобы спасать жизни мирных граждан и наших бойцов, наших героев», — сказал президент РФ Владимир Путин.

«Наши бойцы — герои»: именно такого отношения президент требует к солдатам от чиновников всех уровней. И это задает тон работы для всего госаппарата. Каждую неделю заседает координационный совет при правительстве. Сейчас перед ним приоритетная задача — подготовить армию к зиме, обеспечить всем необходимым, а кроме того, сформировать четкий гособоронзаказ для предприятий от силовых структур. И по вооружениям, и по снаряжению.

Отдельная забота — мобилизованные. Из 300 000 человек 50 000 в зоне боевых действий, а остальные на полигонах, учатся. Президент намерен провести отдельное мероприятие по вопросам мобилизации, для чего сейчас Кремль собирает информацию от регионов и от самих мобилизованных.

«Много деталей, и конечно нужно напрямую с людьми это обсуждать, вас прошу, потом обобщите, и с другими главами регионов это обсужу, чтобы был массив материала и вопросов, которые подлежат решению. Я тоже обязательно, с людьми обязательно встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать, чтобы иметь такую обратную связь», — заявил Путин.