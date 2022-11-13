Украинский «Химпром» и СБУ создали сеть по производству тяжелых наркотиков в России

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Оборот нарколабораторий исчислялся миллиардами. Деньги шли на финансирование различных военизированных структур. Все это было частью гибридной войны против РФ.

В России украинский «Химпром» запустил конвейер в 2014 году, после государственного переворота на родине. Его основным рынком сбыта синтетических наркотиков стала Россия, сюда же перенесли основную часть производства, но задействовали в основном граждан Украины. Оборот исчислялся миллиардами. Значительная часть этих средств, как мы теперь понимаем, шла на финансирование различных добровольческих батальонов.

Первый удар по «Химпрому» был нанесен в 2017-м, когда была раскрыта сеть в Московской области. Однако у гидры вырастали новые головы. И в 2021 году еще одну крупную ячейку уничтожили в Ивановской области. В распоряжении «Известий» оказались уникальные материалы по делу «Химпрома». Сейчас мы можем рассказать о «кухне» этого подпольного производства.

У корреспондента «Известий» Ивана Литомина нет сомнений, украинская сеть по производству тяжелых наркотиков в России была частью гибридной войны против нашей страны.

17 нарколабораторий по стране. Миллиарды рублей чистой прибыли. Кураторы из украинских спецслужб. Самая масштабная сеть сбыта.

И, пожалуй, самый крупный наркосиндикат в России. Фотографии дочери Сергей Тюрин хранит в телефоне, постоянно их перелистывает. Ксюша — счастливая и довольная, всегда с улыбкой и в хорошем настроении. Умерла от передозировки.

«Я думал: как? Это же дорого. Как так, откуда, откуда у нее деньги?! А очень просто. Наркотик ужасно дешев. Цена грамма была тогда 1200 рублей», — объяснил безутешный отец Сергей Тюрин.

Метадон, мефедрон, Альфа-PVP, кристаллы, соли и спайсы — синтетика уже давно на первом месте у наркоманов. Она дешевле, доступнее, сильнее бьет. Но и привыкание вызывает практически сразу. А еще синтетику легче произвести и еще проще сбыть. Покупается в один клик, продается сотнями незнакомых друг с другом продавцов.

Оперативные кадры. Село Трениха Ивановской области. Одна из нарколабораторий картеля под названием «Химпром». Сотрудники спецназа задерживают сразу несколько человек: варщики, курьеры и так называемые «безопасники».

Небольшая экскурсия по руинам нарколаборатории: предположительно, она находилась в пристройке. Вот здесь — склянки и колбы, такие большие емкости с коричневой жидкостью. В этом углу, судя по всему, как раз и было производство — здесь много проводов и шлангов, даже черный халат варщика. Повсюду стоит едкий запах и разбросаны противогазы.

Подбором места под эту лабораторию занимался сотрудник службы безопасности Игорь. Сейчас он под арестом. Чтобы записать с ним эксклюзивное интервью, мы приехали в один из изоляторов Ивановской области. Игорь рассказывает: дом в Тренихе решили арендовать почти сразу.

«Должна быть электрика, соответствующая характеристикам — чтобы она работала бесперебойно. Наличие соседей. То есть, понимаете, соседи могут быть. Но если есть соседи, в их глазах ты должен презентабельно выглядеть, чтобы не вызывать подозрений, понимаете?» — сообщил арестованный.

Трениха — идеальное месторасположение для нарколаборатории. Глухая деревня в Ивановской области на десять домов. Жилых тут и вовсе — два-три. А еще рядом птицефабрика, которая своими ароматами помогает дополнительно маскировать крупное химическое производство.

Подобных нарколабораторий на территории России было как минимум 17. Все они работали под патронажем так называемого «Химпрома» — киевского наркокартеля. Именно поэтому персонал набирали преимущественно на Украине, по объявлениям. Предлагали денежную работу в Москве. Перед трудоустройством нужно было пройти полиграф. А затем сразу — чемодан, вокзал, Россия.

«Объяснили полиграф тем, что люди богатые — то есть фирма серьезная, и кого-либо на работу брать не будут. После этого сказали приехать в Киев по адресу. Дали паспорт гражданина Российской Федерации. После моего вопроса о том, что это такое, сказали не задавать глупых вопросов — в Москве все объяснят», — вспомнил осужденный Евгений Примаченко.

Евгению Примаченко была уготована участь варщика. Ему обещали до миллиона в месяц. Химического образования у мужчины никакого. Все, что требовалось, смешивать реактивы по заранее подготовленной инструкции. Любое действие контролировали кураторы. Сотрудников держали в страхе.

«Сказали, что нет варианта соскочить — найдем тебя или через твою семью. То есть мне просто показали снимки семьи, жены», — добавил варщик.

Производство должно было идти непрерывно. Если хоть кто-то нарушал строгий режим — калечили. Эти эксклюзивные кадры появились в распоряжении «Известий». На них запечатлен мужчина с простреленными коленями — варщик с татуировкой нацбатальона «Азов»* на груди, который нарушил технологию производства и был жестко наказан по прямому распоряжению украинских кураторов.

Такие видео записывали специально для отчета тем, кто отдавал приказы. Если не выслать, самих ждало то же самое. Вот еще кадры, которые публикуются впервые. На них сама лаборатория, что называется, крупным планом. Хорошо видно, как именно происходит процесс производства сильнодействующего наркотика — мефедрона. Мощные вытяжки вдоль потолка, металлические агрегаты, ванны, канистры, колбы — это тоже отправляли в Киев.

Всю химию и реактивы доставляли под видом удобрений. Переклеивали бирки на канистрах, переделывали документы. Еще один варщик Станислав Костюков говорит, масштабы производства только одной лаборатории измерялись тоннами. Можно изучить на видео и само оборудование лаборатории. Становится понятно, что организаторы бизнеса вкладывались серьезно — все новое, автоматизированное — минимум несколько миллионов рублей.

На кадрах из нарколаборатории мы видим химический реактор, у нас есть возможность детально рассмотреть идентичный — вот такой, объемом на сто литров. Здесь есть навесное оборудование: можно выставить температуру, можно выставить скорость вращения винтов, которые находятся внутри колбы. Там смешиваются жидкости и реагенты, которые затем попадают в фильтр. Здесь выкладывается специальная фильтрационная бумага, а вот отсюда вытягиваются жидкости. Готовый продукт остается внутри.

Одного из главных украинских кураторов работники нарколабораторий знают как «Тигра». Один из лидеров того самого «Химпрома». В 2016 году СБУ под камеры показательно задержала верхушку синдиката. И практически сразу началась работа. Говорят, «Тигр» лично курировал весь процесс из своей VIP камеры.

Цель — наркотизации населения России, СБУ — это их партнеры в этом проекте. Специализировались они действительно на «соли». Конечное звено всей цепочки — курьеры. Работу обещали непыльную, говорит один из них Владимир Сиденко.

«Нет, конкретной инструкции не было. Единственное, говорил менять районы каждый день. Никогда не класть в одно место», — рассказал о своей работе осужденный «закладчик».

Курьеров тоже набирали на Украине. Станислав Мищенко из Харькова. Приехал в Россию по объявлению. Думал, будет работать в доставке, но был сильно удивлен, когда узнал, что именно ему придется доставлять. Говорит, наркотиков через него прошло много — производство не останавливалось.

«По весу сказать я не могу. Потому что там в принципе пакетики по полграмма, по грамму. Но вот считайте: 30 дней — граммов по 15-20 в день. Она была уже расфасована», — добавил тоже уже осужденный Станислав.

И вот она — простая математика бизнеса. Средняя стоимость грамма «соли» или мефедрона — около двух с половиной тысяч рублей. Лаборатория производила около тонны в месяц, умножаем на 17, а именно столько лабораторий под украинским патронажем работало в России, и получаем — миллиарды прибыли. И что самое страшное, тысячи загубленных жизней.

«За ночь человек может от одного до трех раз употребить тот же самый мефедрон. Это называется мефедронной сессией. При передозировке возникают остановка сердца, остановка дыхания, кровоизлияние, судороги, это могут быть припадки эпилептические», — рассказал Михаил Исаев, главврач ивановского областного Наркологического диспансера, главный внештатный нарколог Ивановской области.

Сейчас все участники российского сегмента наркосиндиката «Химпром» задержаны, кто-то уже даже отбывает срок. Но 15-летнюю жизнерадостную Ксюшу ее отцу уже никто не вернет. Сергей Тюрин листает фотографии своей дочери на телефоне. Говорит, на наркотики ее, как и многих подростков, подсадили украинские продавцы смерти.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.