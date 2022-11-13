Минус батальон ВСУ ежедневно: как Украина перекроет потери зимой

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Поможет ли киевскому режиму объявленный на этой неделе Пентагоном новый пакет военной помощи?

Российское Министерство обороны на это неделе обнародовало потери ВСУ за октябрь, и цифры эти весьма внушительные. Так, киевские формирования ежедневно теряли по 400 военнослужащих, по шесть танков и 25 бронемашин. Условно: минус батальон каждый день. Неудивительно, что Зеленский предложил продлить режим военного времени и всеобщую мобилизацию еще на три месяца.

Помощь западных друзей

Объявленный на этой неделе Пентагоном новый пакет военной помощи не может перекрыть и половины месячных потерь в технике.

Из-за этого на следующей неделе Вашингтон собирает снова всех союзников по антироссийской коалиции на совещание о том, чем еще могут помочь Киеву. Так называемый «Раммштайн-7» должен определить во многом стратегию НАТО по Украине на всю зимнюю кампанию.

По данным The New York Times, в американской элите произошел раскол: военные считают, что Киеву пора начинать переговоры с Москвой, а главком американской армии заявил об этом впервые публично. В то время Белый Дом уверяет, что момент еще не настал.

Подарок украинскому лидеру

Зеленский мечется — вот в интервью CNN на голубом глазу говорит, что он лично не закрывал дверь для переговоров с Россией. Правда почему-то два месяца назад сам же отдельным законом запретил это делать.

Актер, что с него взять? Недаром получил «Оскар» на этой неделе. Правда это статуэтка б/у и не его, а Шона Пена — подарок, и это очень показательно, ведь в этом и есть разница в подходах: Зеленский играет, изображает политику, независимость, высокий боевой дух, а с нашей стороны все по-настоящему.

Далее без комментариев — один эпизод спецоперации — морпехи тихоокеанского флота освобождают поселок Павловка при поддержке артиллерии и авиации.