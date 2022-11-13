Горячая точка Донбасса: как союзные силы освободили донецкий аэропорт

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

В боях за аэропорт впервые проявили себя будущие герои ДНР. Совершенный подвиг они называют делом чести.

На этой неделе союзным силам также удалось освободить донецкий аэропорт. Это была одна из самых горячих точек Донбасса. С разной степенью интенсивности «бои за аэропорт» шли более восьми лет.

Формальным финалом этих сражений стало водружение флага одного из самых успешных подразделений ДНР — батальона «Спарта» на месте так называемых «муравейников» — двух мощных укрепрайонов, которые находились формально за забором, то есть за периметром аэропорта, но благодаря выгодной позиции на холме держали под огневым контролем всю воздушную гавань.

«Дело чести»

В боях за аэропорт впервые проявили себя будущие герои Донбасса: Арсен Павлов (позывной «Моторолла»), Михаил Толстых (позывной «Гиви»), Владимир Жога. Начатую ими работу на этой неделе завершили их близкие и однополчане.

«Мы заскочили к ним на позиции, верхом на броне, выбили их оттуда. Противник остался. Наверное, это, все-таки, было дело чести, завершить всю эту эпопею. Я думаю Арсен с Володей горды нашими действиями», — рассказал командир батальона «Спарта» Артем Жога.

Чтобы понять, насколько укрепленными были эти «муравейники», можно открыть любой картографический сервис и найти их там, чуть севернее взлетно-посадочной полосы. Так крепко и так давно там окапывались ВСУ.

Почему ВСУ был важен аэропорт

Ожесточенная борьба за аэропорт объясняется его стратегическим расположением — по сути это городская черта Донецка. От терминалов до ближайшей улицы Стратонавтов меньше километра, мимо огородов и кладбища. Поэтому улицу эту в городе назвали «дорогой на войну».

В самом начале конфликта аэропорт контролировали ВСУ. Но после майского референдума о независимости 2014 года, ополченцы ДНР попытались его взять. Зашли в новый терминал, в старом сидели ВСУ. Киев против ополченцев впервые применил боевую авиацию. Они отступили.

Битвы за воздушную гавань

Бои за аэропорт растянулись на месяцы. При чем, в новом терминале оборонялись уже киевские формирования — «киборги», как их прозвали в прессе. Но донецкие оказались крепче.

В начале 2015-го все здания на территории аэропорта были отвоеваны. С тех пор линия фронта проходила по взлетно-посадочной полосе.

«Муравейники» взяли в «клещи»: сначала союзные силы освободили поселок Пески, а потом двинулись в Опытное. Шансов удержать даже сверхукрепленные бетоном позиции у противника не осталось.