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Участники спецоперации «прогрызают» укрепрайоны и подавляют батареи противника, который продолжает обстреливать жилые кварталы городов в ДНР.

Оперативные сводки с донецкого фронта специальной военной операции наконец-то порадовали чередой успехов. Речь идет об освобожденных поселках, не о крупных городах, но когда речь идет о позиционном противостоянии, когда видишь как эшелонировали оборону киевские формирования за годы войны на Донбассе, остается только восхищаться мужеством, штурмующих эти укрепрайоны российских солдат.

Итак, за неделю: к северу от Донецка взяли село Опытное, откуда столицу ДНР обстреливали практически прямой наводкой долгие годы. К северу от Горловки вдоль железной дороги, освободили Майорск и дальше союзные силы развивают движение на северо-запад.

Под Артемовском форсировали реку Бахмутку и от Отрадовки намереваются охватить город с запада полукольцом. К югу от Угледара полностью зачистили Павловку — линия соприкосновения теперь по южным кварталам самого города.

Главная движущая сила наступления — артиллерия. Она помогает «прогрызать» укрепрайоны и подавлять батареи противника, который продолжает обстреливать жилые кварталы Донецких городов. Репортаж Станислава Григорьева с передовой.

Страшная ночь в центре Донецка. По городу только что нанесен удар. Несколько зданий в центре горят. Жители оставшихся в ужасе.

На людях ни царапины, но, кажется, они мысленно уже побывали на том свете. Осколок ракеты ударил в стену над изголовьем детской кроватки.

«Прилет прямой, и у нас выбило окна! Ребенку прилетел осколок прям в манеж!» — рассказала жительница Донецка Екатерина.

По мирным жителям ВСУ бьют из всех доступных орудий и всеми снарядами: кассетные, фугасные, шрапнель. Но зло не бывает безнаказанным в Донецке: артиллерийские батареи по всей линии фронта стреляют в ответ.

«Гиацинт» — пушка из шестидесятых, до сих пор в строю. Ее ценят за мощный снаряд. Он буквально по кирпичику разбирает любые укрытия. За «Гиацинтами» идет охота. Вот сюда, например, и это точно доказано, стреляли из натовского орудия «три топора» (гаубица М-777).

«Снаряд летел, отрикошетил. Сломал взрыватель. Ну это, так сказать, один на сто снарядов такой», — рассказал командир подразделения Народной милиции ДНР.

В семействе смертоносных цветов гаубица «Акация», младшая сестра «Гиацинта». Калибр тот же, но снаряд поменьше. Впрочем, военные говорят: и с таким орудием нет проблемы достать противника. Дома его ждут с победой.

«Любимая моя, привет тебе огромный! (Улыбается) Деткам тоже привет, родителям всем привет, всем, кого знаю, тоже привет огромный. Всех люблю, всех целую. Вернемся с победой, ждите», — сказал военнослужащий МО РФ с позывным «Зеро».

Вся артиллерия сегодня работает в связке с беспилотниками. Никто больше не стреляет по старинке.

«В мое время на таких, скажем так, орудиях было по другому. Все вычислялось вручную. Сейчас работают птички, показывают, координаты. Ну, новые технологии, куда тут денешься», — рассказал военнослужащий МО РФ с позывным «Мороз».

Вот над позициями ВСУ взмывает вверх облако пыли. А вот уже второй снаряд попадает четко в цель. Раньше сюда пришлось бы положить десять. По наводке с беспилотников работают теперь и танки. А уж сколько про них говорили: и устарели они, и неповоротливы, и слепы.

«И вот несмотря на все заверения военных экспертов о том, что танки это устаревший вид вооружений… Нет, на самом деле танк это самое страшное, что может встретить противник на поле боя», — сообщил корреспондент Станислав Григорьев.

Вот запись реального сражения: противники сошлись в поле. Для танка — раздолье для маневра, но врага, скрытого лесополосой, надо еще и увидеть. Оператор квадрокоптера наводит боевую машину на цель в режиме реального времени.

«Мы получили команду, в течение минуты оказались там и нанесли огневое поражение противнику. Выстрел был на полтора километра», — рассказал военнослужащий МО РФ с позывным «Суетолог».

Нынешние боевые действия почти на восемьдесят процентов — это соревнование беспилотников и артиллерии. Снаряды летят в обе стороны, как шары в лузу.

Впрочем, наши военные уверены: победа будет за ними. Ведь многие из них мстят за родные города, по которым военная машина ВСУ стреляла без жалости все девять лет.