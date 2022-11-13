🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 ноября

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: день будет благоприятен для долгожданных встреч, лечения и новых начинаний.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 ноября, убывающая Луна в Раке. Звезды рекомендуют заняться психоанализом, отдохнуть от суеты и поразмыслить на тему того, что вас окружает. Быть может пришло время перестать плыть по течению? Или оставить все, как есть?

♈ Овен

Порой созидание сопряжено с неким разрушением. Звезды хотят сказать, что для того, чтобы вы обрели желаемое, стоит отказаться от чего-то, пожертвовав в пользу нового. Когда наступит время перемен, то всецело примите его и обновленную, такую долгожданную версию себя.

Космический совет: чтобы что-то обрести, необходимо что-то разрушить.

♉ Телец

Вы лучший в своем деле, и вам определенно нет равных. Но вы не сумеете справиться со всем в одиночку, поэтому не бойтесь просить о помощи или отказываться от нее. Вам необходимо укрепить связь с теми, кому вы доверяете и наконец научиться делегировать обязанности, дабы не свалиться однажды без сил.

Космический совет: один в поле не воин.

♊ Близнецы

Если вам нужен был знак, то вот он, пожалуйста. Самое время побыть наедине с самим собой, собрать все мысли в кучу и аккуратно разложить их полочкам, выбросив ненужное и то, что не делает вам продуктивнее. После такого своеобразного детокса, Вселенная рекомендует провести время с близкими и друзьями.

Космический совет: приведите в порядок свои мысли.

♋ Рак

Предела совершенству нет, бесспорно, но вы и так прекрасны. У вас уже есть все, что необходимо для того, чтобы быть счастливым. Оглянитесь: вокруг вас все цветет и становится лучше, потому что вы несете свой свет и делитесь им с окружающими. Так держать!

Космический совет: вы уже являетесь тем, кем хотите быть.

♌ Лев

Звезды рекомендуют обратить внимание на свое здоровье, при чем как физическое, так и духовное. Будьте осторожны и не доверяйте горе-специалистам свои болячки. Выходной день будет хорош для прогулок на свежем воздухе, чтения книги, которая давно откладывалась в долгий ящик, или же для расслабленного вечера в горячей ванной с пеной.

Космический совет: пора привести в порядок свое здоровье.

♍ Дева

Вы пришли в этот мир, чтобы сделать его лучше. А еще прожить великолепную, насыщенную событиями жизнь. Но стоит помнить, что порой путь человека – это и черные, и белые полосы, иначе не было бы развития и понимания того, как двигаться. Не забывайте об этом в следующий раз, когда столкнетесь с трудностями.

Космический совет: проживайте сполна и счастливые, и трудные времена.

♎ Весы

Звезды понимают, что Вам хочется всего, и желательно здесь и сейчас. Но Вы же знаете, что так не бывает, поэтому стоит поднажать и приложить больше усилий, чем обычно. И да, трудолюбие – необязательно контроль всего, разожмите кулаки и просто делайте, что должно.

Космический совет: нужно приложить больше усилий.

♏ Скорпион

Вы и создатель, и разрушитель своей реальности. Осознайте все способы, которыми звезды вас призывают расти и двигаться. Вы благословлены силой, мужеством и мудростью, необходимыми в это время. Не упустите свой шанс проявить себя!

Космический совет: действуйте!

♐ Стрелец

Вы там, где должны быть, не сомневайтесь. Если тяжело, то найдите надежное плечо, на которое можно опереться. А вообще вы уже проходили подобное, вспомните. Да, было непросто, но у вас уже есть проверенные инструменты. Пора достать их с пыльной полки.

Космический совет: у вас есть все, чтобы пережить непростое время.

♑ Козерог

Хорошая новость: это тоже пройдет. Не очень хорошая: вам придется снова побороться. Но вы не одиноки, у вас есть вся необходимая помощь и поддержка, чтобы справиться со своими эмоциями и освободиться от багажа прошлого. Да и найдется ли тот, кто сильнее вас?

Космический совет: все проходит, пройдет и это.

♒ Водолей

Вы плывете по течению, и это ваш осознанный выбор, за что можно похвалить себя. Но стоит помнить, что подобный способ чреват тем, что однажды можно обнаружить, как вы живете по чужой указке. Совсем не в вашем духе, верно? Пришло время собраться и установить личные границы.

Космический совет: советы – это хорошо, но только если они прошенные.

♊ Рыбы

Похвалите себя за старания и обратите внимание, как вы выросли за весь период, пока искали свою новую версию. Важно поощрять себя: сходите на шумную вечеринку или устройства себе праздник живота, ни в чем себе не отказывая. Вы заслужили это!

Космический совет: вы заслужили отдых на полную катушку.

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