Брухунова рассказала, как проводит свободное от ухода за сыном и мужем время

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; Instagram* / bruhunova; 5-tv.ru

Возлюбленная знаменитого юмориста Евгения Петросяна призналась, что ранее десяти часов вечера не может найти время на уединение.

Молодая жена 77-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова может побыть в уединении и покое только в ванной, да и то не раньше десяти часов вечера. В личном блоге она призналась, что любит проводить время в одиночестве и пользуется любой возможностью побыть в тишине, когда ее никто не отвлекает.

33-летняя Брухунова стала мамой два года назад. Мальчика назвали Ваганом в честь дедушки по отцовской линии. Мама очень ответственно подходит к воспитанию ребенка: не жалеет ни времени, ни сил. Помимо прочего успевает работать и регулярно посещать театр — эту часть жизни считает крайне важной, обогащающей личность. Но при такой занятости нечасто и недолго удается отдыхать.

«Вы мне пишете: „А как вы умудряетесь по несколько часов проводить в ванной, неужели вас домашние не дергают?“. Но фишка в том, что я раньше десяти вечера в ванную не попадаю. Ваган ложится в девять, поэтому я никому в такое время не нужна. Есть никто уже не хочет, поэтому это самое позднее время — мое любимое, когда я нахожусь в тишине и одиночестве. Очень люблю расслабляться в это время», — рассказала Брухунова.

Супруга юмориста удивилась, что многие ее подписчицы, ответившие на пост, проводят в ванной не более получаса. По ее мнению, хотя бы в два раза больше времени в день необходимо находить, чтобы побыть наедине с собой. Звезда уверена, при желании любая женщина способна выделить себе час тишины, ведь она это заслужила.

Брухунова часто делится с поклонниками новостями из личной жизни, но в пределах разумного. Любые пикантные вопросы, касающиеся ее неравного брака, женщина считает верхом нетактичности, хотя к повышенному интересу публики уже привыкла. Зато о сыне она готова говорить, причем с удовольствием. По словам Татьяны, у них с мужем одни взгляды на воспитание и семейные ценности. Главная их истина — дети берут пример с родителей, потому воспитывать нужно первым делом себя.

Ранее, писал 5-tv.ru, Татьяна Брухунова впервые раскрыла детали проблемной беременности. Как оказалось, знаменитость прошла сложный путь к материнству.

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