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В ближайшие месяцы российские военные получат неназванные системы, «которые позволят одержать победу».

В ближайшие месяцы в зону проведения специальной военной операции (СВО) РФ на Украине поступит самое современное вооружение. Об этом заявил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Я знаю, что мы долго запрягаем, быстро поедем, поэтому ожидаем, что в течение ближайших месяцев оборонно-промышленный комплекс поставит и в Вооруженные силы, и, соответственно, в народное ополчение ЛНР и ДНР те системы оружия, которые позволят одержать победу», — цитирует Рогозина агентство РИА Новости.

До этого Дмитрий Рогозин заявлял, что НАТО передает украинским военным спутниковые снимки от частных компаний.

«Фактически весь конгломерат частной и государственной орбитальных группировок работает сейчас исключительно на нашего врага», — подчеркивал экс-гендиректор Роскосмоса.

Ранее 5-tv.ru сообщал и показывал, как российские штурмовые бригады теснят украинских боевиков при поддержке артиллерии.