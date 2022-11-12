Кормухина призвала Милохина пойти учиться и найти работу: «Никчемное существо»

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин

Артистка предположила, что знаменитый блогер в кризисе — не знает, куда себя деть, и предложила ему попробовать себя в качестве сантехника.

Рок-певица Ольга Кормухина хоть и с иронией, но жестко прокомментировала уход блогера Дани Милохина из шоу «Ледниковый период» в интервью изданию «Абзац». Молодой человек только приступил к работе над новым сезоном (вторым для него), как вдруг объявил, что покидает проект. Новость стала шоком для фанатов и коллег по ледовой площадке, а вот Кормухина совсем не удивилась.

«Человек не знает, куда себя деть. Мне уже его жалко стало, хотя раньше я напрягалась. Он наконец-то понял, что он никчемное существо. Может быть, он тогда за голову возьмется и учиться пойдет куда-нибудь, профессию какую-нибудь получит нормальную?» — сказала артистка.

Ольга Кормухина, певица, заслуженная артистка России. www.globallookpress.com / Darya Parchinskaya

Как отметила Кормухина, может быть, в популярном блогере «гениальный сантехник пропадает» или специалист по ремонту кондиционеров. Возможно даже, у него такие же золотые руки, как у слесаря шестого разряда Гоги из фильма «Москва слезам не верит», а он как неприкаянный мечется между телепроектами, добавила певица.

Даня Милохин выступал в проекте «Ледниковый период» в паре с прославленной фигуристкой Евгенией Медведевой. Звездам даже приписывали роман, тандем был очень популярен. Свой уход из шоу сам блогер объяснил банальным отсутствием мотивации — мол, понял, что душа к работе на льду больше не лежит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции коллег и судей шоу на решение Дани Милохина.