В администрации Херсонской области опровергли перенос столицы в Геническ

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До этого портовый город власти называли новым центром региона.

Новой столицей Херсонской области ранее называли город Геническ. Об этом сообщал один из представителей области Александр Фомин. Эту информацию опровергли областные власти, отметив, что Фомин не является сотрудником администрации региона, поэтому он не обладает необходимыми полномочиями для подобных заявлений.

«Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось», — цитирует РИА Новости заявление херсонских властей.

Представители администрации подчеркнули, что Геническ — город, в котором на время расположились ведомства и различные структуры властей Херсонской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как оставшиеся жители Херсона покидают область.