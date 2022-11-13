Почуяли добычу: зачем ЕС готовит пути для переброски войск к границе Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christophe Gateau; ВКонтакте / Александр Перенджиев; 5-tv.ru

Европейские «партнеры» Незалежной намереваются поживиться за ее счет.

Страны Евросоюза стремятся взять под контроль часть территорий Украины, преследуя собственные экономические интересы. Именно этим можно объяснить их намерение подготовить пути к возможной переброске военных сил на восток Европы, к границам Незалежной. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный эксперт, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Давайте вспомним хотя бы желание стран Вышеградской группы, прежде всего Польши и Венгрии, взять под контроль конкретные территории Украины. Я так понимаю, что и остальные страны Европы тоже задумывались, а почему они должны быть в стороне. Поэтому сейчас вырабатывается такое решение со всякими коридорами и перебросками (военной техники — Прим. ред.)», — отметил собеседник.

По мнению Перенджиева, за счет Украины готовы «поживиться» не только ее непосредственные соседи, но и страны, не имеющие с ней общей границы.

«Возможно, речь идет именно о том, чтобы даже такие государства, как Чехия, Германия, Франция взяли бы себе какие-то территории Украины, желательно, наиболее плодородные, богатые полезным ископаемыми. И сейчас прорабатываются такие механизмы», — пояснил эксперт.

Военный эксперт также не исключил, что планы ЕС связаны с переброской войск в случае необходимости к Калининграду, к границе с Белоруссией или в Северную Европу для организации каких-то агрессивных действий в отношении российской Арктики.

До этого Еврокомиссия представила план действий по военной мобильности. Согласно документу, за четыре года европейские страны НАТО должны обновить автомобильные и железные дороги для быстрой переброски военной техники на Восток.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, американский журнал National Interest опубликовал четыре варианта завершения конфликта на Украине.