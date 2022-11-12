Рунический гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября для всех знаков зодиака

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Провидец Игорь Вечерский рассказал, для кого предстоящие семь дней окажутся наиболее успешными, а кому из знаков зодиака следует проявлять осторожность.

Дар читать зашифрованные послания рун не раз помогал провидцу Игорю Вечерскому предсказывать важные мировые события и неожиданные повороты в судьбе знаменитостей. Многие знатоки астрологии доверяют именно рунам, так как считают их прогнозы наиболее точными.

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Овен

Ингуз, наутиз и турисаз предупреждают о том, что эта неделя может быть насыщена большим количеством эмоций и различных вызовов в сфере эмоционального спокойствия. Этот период может быть связан также с ощущением недостатка определенных личностных качеств, которые могли бы вас мотивировать к активным действиям. Следовало бы их приобрести и использовать их аккуратно и именно в том направлении, которое вы заранее определили, избегая каких-то спонтанных поступков.

Телец

Перевернутая перто, вунье и перевернутый эваз не рекомендуют вам совершать какие-то важные дела в этот период времени. Однако вы сможете создать ту базу, которая вам необходима. Если вы сможете ее сформировать в это время, она поможет вам в долгосрочных планах. Это период, который сможет создать достаточно комфортные условия в той сфере, к успеху в которой вы в наибольшей степени стремитесь.

Близнецы

Ингуз, перевернутый лагуз и райдо открывают для вас новые возможности, для вас открываются новые пути. Однако это может быть связано с совершенно неожиданными обстоятельствами. Это период, который может изменить вектор вашего развития. Однако необходимо внимательно следить за тем, чтобы этот вектор был направлен в ту сторону, которую вы считаете для себя благоприятной. Так как возможны разные форс-мажорные ситуации и к этому нужно быть готовыми.

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Рак

Феху, беркана и хагалас рекомендуют сформировать достаточную материальную базу для дальнейших действий, это период который поможет накопить и приумножить финансовые средства. С другой стороны, возможны определенные сложности в реализации затей, которые вы уже построили. То есть в это время могут произойти события, которые выходят за рамки ваших планов. Поэтому нужно быть достаточно осторожным в принятии своих решений, особенно тех решений, которые были основаны на прошлом опыте.

Лев

Турисаз, кено и перевернутый альгиз дают вам все возможности для того, чтобы взять все в свои руки. Это период, который поможет сформировать базу знаний, базу возможностей, сил для того чтобы управлять полностью тем процессом, который вы считаете важным. Однако это время предупреждает о том, что вокруг вас скопился определенный «потенциал небезопасности» ваших дел. Поэтому следует очень осторожно отнестись к их сохранности.

Дева

Перевернутый отал, перевернутая вунье и перевернутая райдо советуют вам обратить внимание на накопление основных ресурсов, которые необходимы для совершения того или иного действия. Это период, который можно характеризовать как имеющий потенциал к сохранению существующего положения, осмысления и претворение начальных планов на будущее. В этот период не следует совершать активных действий, тем более каких-то резких поступков, сильно меняющих ситуацию.

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Весы

Альгиз, уруз и перевернутый эваз говорят о большом потенциале сил, возможностей, которые вы можете использовать. В первую очередь это будет эффективно, если вы планируете создать определенную общность людей, движимых определенной целью. В этот период вы сможете сформировать такой коллектив, либо наладить необходимые контакты, установить взаимосвязи. Все это пригодится ля того чтобы реализовать свои возможности в будущем.

Скорпион

Перевернутая вунье, перевернутый альгиз и уруз говорят о большом потенциале сил, который неизбежно будет сталкиваться со сферой личного комфорта и стремлением к безопасности. Это время, которое может иметь хаотическое развитие, с другой стороны, наделенное большими возможностями. Будет уместно заняться своим здоровьем, организацией своего личного пространства и также определением направления для приложения своих сил.

Стрелец

Райдо, иса и перевернутая беркана открывают для вас новые возможности, которые могут быть связаны с нереализованными прошлыми. Это период, который поможет преодолеть застой, однако и будет связан с тем, что многие планы могут не реализоваться. Однако эта не реализация необходимый этап для их дальнейшего развития.

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Козерог

Дагаз, феху и хагалаз советуют вам завершить начатые дела и приступать к новым. Это период, который говорит о необходимости серьезных перемен и который дает вам возможности для того, чтобы их совершить. Если Вы планируете серьезно поменять что-либо в своей жизни, это время подойдет как нельзя кстати, так как оно дает прекрасный потенциал для завершения и для начала нового пути. Однако необходимо учитывать, что возможны обстоятельства, не зависящие от вас, которые могут за вас решить что и как должно произойти в вашей жизни. И это может быть для вас совсем не нужным, поэтому нужно четко понимать, к чему вы идете и каким способом.

Водолей

Перевернутая лагуз, ансуз и турисаз говорят о том, что сейчас вы можете достичь достаточно хороших результатов. Если вы хотите сделать что-то важное, то это время пришло. В это время вы сможете как получать нужную информацию, так и доносить свои мысли до других, а также осилите целый ряд сложностей, которые копились долгий промежуток времени. И сейчас приходит момент для возможности их преодоления.

Рыбы

Перевернутый эваз, перевернутый турисаз и йера советуют вам использовать свои возможности, которые вы накопили в сфере своего труда и приложения своих усилий. Это период, который поможет вам нивелировать различные внешние обстоятельства и достичь своих целей. Особенно будут эффективны планы, в которых вы являетесь организатором либо направляетесь в какие-то новые места. Новые пути, новые обстоятельства дадут вам шанс поменять сферу своей жизни.

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