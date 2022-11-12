Администрация Каховского района покидает зону на левом берегу Днепра

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Власти субъекта подчеркивают: террористические атаки со стороны ВСУ усилились. Это сделало местность непригодной для спокойного проживания.

Администрация Каховского района Херсонской области покидает зону на левом берегу Днепра. Как следует из официального заявления, решение было принято с возросшей в разы террористической угрозой со стороны ВСУ. Многочисленные атаки территорий сделали ее практически не пригодной для жизни.

«Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области мы как орган власти перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округа», — подчеркивалось в сообщении.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при ударе ВСУ по Новой Каховке уже скончался один человек, еще трое пострадали.