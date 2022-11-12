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В полном объеме автодвижение по мосту обещают запустить в декабре — после окончательного устранения последствий теракта украинских боевиков.

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 14:30 по московскому времени на 1,5 часа раньше запланированного срока открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день движение автомобилей по Крымскому мосту приостанавливалось с 4:00 до 16:00 для ремонтно-восстановительных работ. До этого, 9 ноября, Минтранс сообщал, что переправа будет временно закрыта 12 ноября для ремонта.

Известно, что на Крымском мосту начали монтировать новый пролет после устроенного украинскими боевиками при поддержке западных спецслужб теракта. Огромную металлоконструкцию весом свыше 300 тонн собрали из блоков на специальной площадке, а затем поместили на многоколесный самоходный модуль.

В полном объеме автодвижение по мосту обещают запустить в декабре. До этого водителей призвали воздержаться от поездок на Кубань или воспользоваться альтернативным маршрутом по новым регионам России — через Херсонскую и Запорожскую области и республики Донбасса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста откроется не раньше 1 декабря текущего года.