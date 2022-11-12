В США назвали четыре варианта завершения конфликта на Украине: кто первый?

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Администрация Байдена не заинтересована в окончании боевых действий и продолжит толкать киевский режим к войне.

Четыре возможных варианта завершения боевых действий на Украине опубликовал американский журнал National Interest. Главный вывод, который сделали аналитики издания — кровопролитие в обозримом будущем продолжится, так как администрация США не заинтересована в переговорах между сторонами, а, наоборот, продолжает поставлять Киеву оружие и технику на миллиарды долларов, хотя и не верит в его победу.

Москва применит ядерное оружие

Сценарий, при котором Украина вытеснит Россию, в том числе и из Крыма. В ответ Москва использует свой козырь — тактическое ядерное оружие. Последствия будут катастрофическими и приведут к вовлечению в боевые действия США или НАТО.

Победа России

Противоположный первому сценарий, при котором Россия начнет завоевывать все больше украинской земли, превращая поражение в победу. Авторы публикации напомнили 1941 год, когда надвигающийся военный крах России после вторжения Германии сменился триумфом Красной Армии в 1945 году.

Затяжной тупик

Вариант, при котором линии фронта стабилизируются без территориального обмена, что в итоге приведет Киев и Москву к дипломатическому решению.

Госпереворот в России

Недовольство внутри России, по мнению издания, может вылиться в государственный переворот. Однако этот сценарий, считают аналитики, нежелателен, так как чреват опасной нестабильностью в крупнейшей в мире ядерной державе.

Ранее политолог и журналист Юрий Светов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru заявил, что специальная военная операция на Украине (СВО) может завершиться в 2023 году.