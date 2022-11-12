Эрдоган: Запад во главе с США нападает на РФ без ограничений

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Глобальный кризис ударил не только по экономике. Есть ли выход из ситуации?

Нет никаких сомнений в том, что «коллективный Запад», который, безусловно, возглавляют США, ведет активную борьбу с Россией. Никакой другой реакции, кроме отстаивания интересов и противостояния ожидать не нужно, — это совершенно закономерно. Такую позицию выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Конечно, Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений. Перед лицом всего этого Россия, конечно, оказывает сопротивление», — цитирует турецкого лидера URA.RU.

Кроме того, Эрдоган заметил, что Турция не оставит попыток урегулировать мировой кризис, являющийся следствием конфликта на Украине. Президент иностранного государства ожидает, что ему удастся внести свой вклад в организацию переговоров между Москвой и Киевом.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на скорые переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.