После скандала с помощницей-трансгендером Литвинова слегла в санаторий

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Экс-ассистентка публично обвинила актрису в абьюзе, та в ответ пригрозила судом.

Скандал с бывшей помощницой-трансгендером Натальей Максимовой, видимо, настолько травмировал тонкую душевную организацию актрисы Ренаты Литвиной, что она отправилась подлечить нервы в альпийский санаторий. О пребывании там беглая российская звезда сообщила в своем Telegram-канале.

«Идеальный санаторий — что это для вас? (Пишу из Австрии, спустившись с гор и обойдя озеро вокруг). В любом случае — полная оторванность. И невозможно жить без „маленьких радостей“, как понятия — что-то домашнее и только твое — иначе слишком сложно выдерживать», — написала Литвинова.

Также она поделилась «секретными наработками» в восстановлении здоровья, опубликовав фото пузырьков с «целебными снадобьям». Позднее Литвинова пообещала подробнее описать процедуры, которые испытала на себе в санатории.

В конце октября стало известно, что Литвинова собирается судиться со своей бывшей помощницей-трансгендером Натальей Максимовой. Поводом стало интервью, которое та дала журналистке Катериной Гордеевой*. В нем экс-ассистентка заявила, что якобы подверглась абьюзу со стороны Литвиновой. В ответ актриса сообщила о подаче сразу нескольких судебных исков в адрес Максимовой: об обмане доверия, нелегитимном распоряжении чужими деньгами и имуществом, а также о клевете, способной «повлиять на общественное мнение».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как певица Земвира заступилась за свою подругу Ренату Литвинову в скандальной ситуации из-за интервью Натальи Максимовой.

* — признана иноагентом в РФ.