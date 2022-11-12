Фото Бузовой в своих и чужих соцсетях: где правда?

Фанаты Ольги Бузовой сравнили внешность певицы до и после фотошопа

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / buzova86

Знаменитая певица на своих страничках не появляется без красивой «маски».

Певица Ольга Бузова увлеклась фотошопом. Подписчики заметили, что артистка грешит использованием фильтров и масок так часто, что от ее натуральной красоты ничего не осталось. Чтобы не забыть, как выглядит кумир миллионов, интернет-пользователи стали сравнивать «реальную» внешность певицы с «ожидаемой».

«Страшная она, и ничего этому не поможет», «Уже не молода», «Нос у нее, конечно, как куриный клюв (не в обиду курочкам)», «Везде не очень», — объединились в комментариях и поклонники, и недоброжелатели.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / buzova86

Однако нашлись и настоящий фанаты певицы, которые решили заступиться за исполнительницу и не пожалели добрых слов в ее адрес.

«Без фильтров лучше, натуральная и симпатичная», «А кто не грешил масками?» — поддержали певицу подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова была экстренно госпитализирована и прооперирована.

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