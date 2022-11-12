Киркоров о личной жизни: «У меня очень большой спектр разнообразных партнеров!»

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В последнее время звезда часто становится участником скандалов, но, похоже, его это мало волнует.

Артист Филипп Киркоров разоткровенничался о своей личной жизни в интервью передачи «Алена, блин!». Судя по всему, знаменитости абсолютно наплевать, кто и что о нем думает.

«Поверьте мне, с кем хочу, с тем и сплю. С кем хочу, с тем и живу. У меня очень большой спектр разнообразия моих партнеров. И с теми людьми, с кем я периодически связываю свою жизнь. Тогда, когда мне хорошо. Главное, чтоб мне было хорошо, а потом дальше разберемся. У меня одна жизнь, и живу я в свое удовольствие», — сказал поп-король.

В последнее время исполнитель часто становится участником скандалов. Так, Филипп Бедросович раскритиковал свою коллегу по цеху Наргиз Закирову за то, что она нецензурно высказалась насчет афиши с его концертом в Ташкенте. Затем прилетело бывшей участнице телепроекта «Дом-2» Виктории Боне.

Кроме представителей шоубиза, от певца выслушивают оскорбления журналисты. В частности, одну из представительниц СМИ селебрити отправил в пятую точку за некорректный, по его мнению, вопрос. Позже он объяснил поступок тем, что защищается подобным образом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пережил Филипп Киркоров.