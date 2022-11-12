Калашникова ждет Панина в Испании: проблема серьезная

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Недавно звезда «Жмурок» получил вид на жительство в США, похваставшись на весь интернет.

О том, что ждет актера Алексея Панина в Испании, рассказала его коллега по цеху Анна Калашникова в беседе с «МК». По ее словам, если нужно быстро заработать, то придется заниматься продажей недвижимости.

«Просто за границей русским артистам не так просто найти хорошую работу. Если устроиться надо быстро, то, как правило, это занятие риелторским бизнесом», — сказала Калашникова.

К слову, женщина сама не может продать квартиру, поскольку покупать ее невыгодно. В частности, цена жилья та же самая, что и пять лет назад.

«Цены сначала поднялись, потом — упали, в итоге никакого дохода. Жилье три года стоит закрытым, я его не сдаю, плачу бешеные налоги, оплачиваю коммуналку. В квартире все наши вещи, даже детские, из которых ребенок уже вырос. Но покупателя найти непросто», — пояснила артистка.

Алексей Панин покинул Россию, раскритиковав специальную военную операцию (СВО) на Украине. Такую же позицию заняли селебрити Алла Пугачева, Чулпан Хаматова, Валерий Меладзе и другие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Алексей Панин не может продать московскую квартиру.