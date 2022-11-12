Максим Дунаевский объяснил женитьбу в восьмой раз правилом хорошего тона

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Избранницей композитора стала 36-летний педагог по музыке Алла Новоселова. Чем она покорила знаменитого музыканта?

Композитор Максим Дунаевский объяснил, зачем в восьмой раз решил узаконить свои отношения. Это произошло в сентябре этого года, избранницей музыканта стала Алла Новоселова. В ЗАГС с ней он пошел, потому что считает такой поступок правилом хорошего тона: есть чувства — надо жениться.

«Загс да, без ЗАГСа-то как?» — признался Дунаевский на программе Андрея Малахова, куда пришел вместе с восьмой женой.

При этом, по словам избранницы знаменитости, предложения как такового он ей не делал. Все вышло как-то непроизвольно, отметила Новоселова.

«Он не говорил: «Выходи за меня замуж, просто как-то само собой получилось. Сначала так было, потом — по-другому, мы вместе решили», — добавила супруга композитора.

Кроме того, композитор дал понять, что избранница покорила его и профессиональными качествами, как музыкальный педагог, и как хозяйка. К примеру, Алла умеет очень вкусно готовить и лучше всего у нее получается красная рыба.

Также супруги рассказали, что живут душа в душу. Ссоры в семье бывают, но Алла часто идет на компромисс, в отличие от Максима. При этом она не считает характер супруга сложным — он умеет красиво ухаживать и быть галантным, этим, в частности, он и завоевал ее сердце еще два года назад, когда оба работали в одном учебном заведении.

Кроме Аллы Новоселовой, Максим Дунаевский регистрировал отношения с Натальей Леоновой, дочерью секретаря ЦК КПСС; второй избранницей была актриса Регина Темирбулатова, третьей — балерина Елена Дунаевская, четвертой — актриса Наталья Андрейченко. В пятый раз отношения музыкант узаконил с актрисой Ольгой Даниловой, в шестой — певицей Ольгой Шероновой. И в седьмой — Мариной Рождественской, дирижером-хоровиком. Со всеми бывшими композитор остался в хороших отношениях.

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