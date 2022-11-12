Fox News: демократам США осталось получить одно место для контроля над Сенатом

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При равном количестве голосов голос президента является решающим, поэтому однопартийцам Байдена придется постараться, чтобы обойти соперников.

Демократы в США приблизились к контролю над Сенатом. Об этом сообщил телеканал Fox News. В частности, член демократической партии Марк Келли переизбрался от Аризоны. Итого парламентариям осталось получить одно место, чтобы контролировать верхнюю палату.

По данным источников, сейчас республиканцы и демократы имеют по 49 мест в сенате. Таким образом однопартийцам американского лидера Джо Байдена нужна победа в Неваде или Джорджии, поскольку при равном количестве голосов голос президента — решающий.

К слову, Байден счел сомнительные итоги выборов в конгресс США победой, отметив, что готов работать с республиканской партией. Вместе с тем политик заявил, что использует право вето, если республиканцы попытаются продвинуть через конгресс инициативу об абортах и до конца своего президентского срока добьется запрета на оборот штурмового оружия в стране.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая разработка ученых вывела Байдена на чистую воду.