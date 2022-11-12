«Неблагодарная»: за что Киркоров обрушился с критикой на Наргиз Закирову

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Для исполнителя не существует понятия «женщина», если человек позволяет себе творить нелицеприятные вещи.

Певец Филипп Киркоров назвал свою коллегу по цеху Наргиз Закирову неблагодарной в шоу Алены Жигаловой. Артист объяснил, почему позволил себе резкие высказывания в адрес исполнительницы.

«Фадеев создал своими руками эту неблагодарную. Потом оскорбила всю нашу страну, всех наших коллег. Потом посылала мне СМС: «О, рок-стар, моя любовь!» — едко сказал исполнитель.

Особенно Киркорова задело то, что воспитанница Фадеева умудрилась максимально граязно поступить с человеком, который помог ей пробиться в шоу-бизнес.

Досталось и бывшей участнице телепроекта «Дом-2» Виктории Боне.

«Эти "правозаступницы, правозащитницы" вот эти вот Бони <..> и обязательно о себе напомнить и влезть в любое событие. Я не хочу в эту грязь лезть!» — пояснил певец.

Киркоров добавил, что для него не существует понятия «женщина» или «не женщина». По его мнению, только «оно бесполого существа и национальности» способно плохо отзываться о стране, притворяясь невинной.

Конфликт между звездами начался после того, как Закирова нецензурно высказалась об афише Филиппа Бедросовича с его концертом в Ташкенте. Селебрити не полез за словом в карман и резко ответил, после чего в ситуацию вмешалась Боня.

Ранее 5-tv.ru объяснял причину агрессивного поведения Киркорова.