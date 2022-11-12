Русские мерещатся везде: СБУ проводят массовые проверки в Николаеве

Фото: Матыцин Валерий / ТАСС

Во внимание берется любая мелочь, даже записи в телефонных книжках.

Сотрудники Службы безопасности Украины устроили массовые облавы на улицах Украины — местных жителей проверяют на наличие связей с Россией. Учитываются любые мелочи, даже записи российских номеров в телефонных книжках. Кроме того, во внимание берутся такие обстоятельства, как родные и друзья из РФ. Об этом рассказал РИА Новости активист пророссийского николаевского подполья.

«СБУ теперь шмонает весь город. То ли им статистику нужно поднимать к концу года, то ли это мы (подпольщики) их так напугали, что они теперь в каждом жителе ищут российское подполье», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что проверки ведутся в том числе на всех блокпостах, кроме того, представители СБУ приходят к людям домой и устраивают практически допрос и обыски.

«Сначала машины проверяют, потом по квартирам ходят и проверяют, и фотографируют документы и переписки в телефоне. Допрашивают на наличие родственников из России, проверяют телефонные книги на наличие российских номеров», — добавил активист.

Источник также поделился с изданием видеоматериалами, на которых можно разглядеть гуляющих по улицам города военнослужащих, противотанковые ежи и блокпосты с мешками с песком.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США заподозрили украинские власти в воровстве финансовой помощи.