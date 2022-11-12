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Жители страны сомневаются, нужен ли ей Североатлантический альянс, так как предвидят появление ядерного оружия на своей территории.

Как только Швеция вступит в НАТО, на ее территории будут размещены военные базы и ядерные силы блока. Такое мнение под заголовком «Остановить безумие» опубликовала местная газета Proletären. В материале подчеркивается, что государству альянс нужен не для умеренности в завтра и не для мира, а исключительно для войны. Авторы статьи призывают власти «проснуться», отмечая, что власти вряд ли откажутся от ядерного оружия на шведской земле — лишь бы стать частью Североатлантического альянса.

Авторы издания напомнили, что в июне глава МИД страны Анн Линде (уже бывшая) написала письмо генеральному секретарю блока Йенсу Столтенбергу, в котором заверила в готовности Стокгольма принять «подход НАТО к безопасности и обороне». Едва ли Швеция при этом не последует примеру Дании и Норвегии и откажется размещать у себя ядерное оружие и стационарные военные базы.

Согласиться на упомянутые условия, добавляют авторы газеты, премьер-министру Ульфу Кристерссону рекомендовал верховный главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Байден. Согласиться и не выдвигать никаких оговорок. В материале этот призыв приравнивают к государственной измене.

«Главнокомандующий так стремится передать суверенитет Швеции над территорией хозяевам в Вашингтоне, что не хочет, чтобы такие „мелочи“, как ядерное оружие, оказались в центре внимания», — сказано в статье.

Подчеркивается, что Швеция продолжает делать вид, что не приемлет военного «оснащения» НАТО. Эти манипуляции, добавляют эксперты, ничего не стоят, ведь перед глазами пример Норвегии, которая в прошлом году подписала двустороннее дополнительное соглашение с США о четырех базах. Примечательно, что американские военнослужащие в рамках этого договора освобождены от подчинения норвежскому законодательству. То же допустила и Дания.

11 ноября глава МИД Швеции Тобиас Биллстром заявил, что власти страны не намерены размещать на своей территории ядерные боеголовки после вступления в НАТО. Авторы издания его словам не верят. Они полагают, что цели Альянса очевидны, и Стокгольму не нужно членство — это он нужен Вашингтону и его партнерам для ведения боевых действий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, могла ли Швеция подставить США с диверсией на «Северных потоках».