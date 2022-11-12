Звезда «Дома-2» Феофилактова призналась, как относится к общению сына к пассией экс-супруга

Фото: Instagram* / evgeniyafeofilaktova

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» в прошлом году грозилась лишить Антона Гусева родительских прав после того как он посадил за руль их общего ребенка.

Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова заявила, что не ревнует девятилетнего сына Даниэля к новой избраннице его отца Антона Гусева. Несмотря на скандальное расставание и многолетние споры — то по поводу алиментов, то относительно воспитания ребенка — она не препятствует общению мальчика с папой даже в компании спутницы. Отвечая на вопросы подписчиков, селебрити отметила, что доверяет этой женщине, так как она тоже мама.

«Во-первых, я отпускаю сына не к „новой девушке отца“, а к отцу. И это бывает нечасто. Во-вторых, она кажется вполне дружелюбной и адекватной. И, конечно, я своего сына не ревную. Наша связь и любовь мамы и сына слишком велики. Наоборот, я радуюсь всегда, если моего ребенка окружают дружелюбные люди», — написала Феофилактова в личном блоге.

Экс-участница скандального реалити-шоу бурно расставалась с мужем. После развода еще долго не утихали споры со взаимными оскорблениями. Евгения называла бывшего «псиной» и другими ласковыми, так как не могла добиться помощи — он не перечислял алименты на ребенка. Год назад знаменитость грозилась лишить Гусева родительских прав: он посадил Даниэля за руль и имел неосторожность опубликовать видео. Кроме того, Феофилактова была уверена, что еще в браке благоверный (не совсем) изменял ей с коллегой по телестройке Викторией Романец.

Мужчина связь на стороне отрицал, хотя писал однажды в своем блоге, что влюбился на годовщине собственной свадьбы в подружку супруги. Опять, вероятно, забыл, что посты могут читать другие люди. Романец стала позже второй бывшей женой Гусева. На каждую жену примерно по пять лет потратил ловелас. От последней он ушел к очередной даме сердца, но разборки длились недолго, Виктория простила и забыла обиду.

Ранее, писал 5-tv.ru, Антон Гусев честно рассказал, как общается с бывшими женами.

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