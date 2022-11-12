🧙‍♀ Гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: контролируйте финансы и эмоции.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 ноября, Луна в Раке. День прекрасно подходит для монотонных занятий и спокойных разговоров. Эмоции придется контролировать, даже если возникающая ситуация вас очень злит. Для большинства знаков актуален совет: будьте осторожнее с финансами и не совершайте спонтанных покупок.

♈ Овен

Вы и так находитесь в жизни, к которой стремились давным-давно! Вам просто нужно открыть глаза и осознать все чудеса, что происходили с вами. В этот период также очень важно оставаться сосредоточенным на своих карьерных целях и стараться так, как никогда раньше. Вы вступаете в период финансовой стабильности. Приготовьтесь получить большие награды, над получением которых вы постоянно работали. Также наступает благоприятный период для того, чтобы подумать о расширении семьи.

Космический совет: вы вступаете в период финансовой стабильности.

♉ Телец

У Вселенной на ваш счет другие планы. И она умоляет вас отбросить осторожность и сказать «да» неизвестному. Если это заставляет ваше сердце петь, значит, вы на правильном пути. Помните, что путешествие по новым дорогам могут потребовать вас отказаться от устаревших сценариев. Или даже оставить позади кого-то из вашего окружения.

Космический совет: отбросьте осторожность и сделайте первый шаг.

♊ Близнецы

Ваша жизнь — это тайна. В первую очередь, для вас самих. Это то, что можно только прожить и испытать, но не проанализировать. Отбросьте теории, ладно? Отбросьте множество вопросов, которые терзают ваше подсознание. Что-то подсказывает, что в ближайшие дни у вас будет много поводов для празднования!

Космический совет: не слушайте свое подсознание.

♋ Рак

Вы уже танцевали со своей темной стороной. И лично знакомы со всеми своими демонами. Ничто и никто вас больше не пугает. Эта глава вашей жизни посвящена восхождению. Ваше сердце — величайший алхимик, наделенный способностью превращать раны в мудрость.

Космический совет: пришло время проявить себя.

♌ Лев

Вы смогли вытащить себя из темноты. Вы нашли способ подключиться к внутреннему резервуару силы и мужества. Вы больше не боитесь боли и одиночества, и в этом ваша самая большая сила. Эта глава вашей жизни посвящена тому, чтобы показать себя самой грозной версией себя, взять жизнь за рога и сделать то единственное, что пугало вас до смерти.

Космический совет: возьмите жизнь за рога.

♍ Дева

Каждый раз, когда вы делаете шаг в неизвестность, каждый раз, когда вы решаете исследовать незнакомое, ваши старые страхи обязательно возьмут верх. Хорошо, что теперь вы знаете об этой закономерности. Теперь у тебя есть возможность освободиться от устаревшего сценария. Ваш внутренний компас уже знает направление, в котором вы должны двигаться.

Космический совет: полагайтесь на свою интуицию.

♎ Весы

Вы тот, кого вы искали. Будьте одержимы своими целями, своими мечтами. Вы чувствуете вдохновение, чтобы бросить себе вызов. Вы обретете свободу, необходимую для того, чтобы стать сильнее и лучше.

Космический совет: иногда нужно нарушать собственные правила.

♏ Скорпион

Не каждый будет с вами до самого конца. Кто-то дойдет до конца, а кто-то может неожиданно вас оставить. Примите циклы разрушения. Поймите, что каждый финал содержит в себе потенциал нового начала. Чем больше вы принимаете каждую ситуацию такой, какая она есть, тем легче вам будет.

Космический совет: принимайте жизнь такой, какая она есть.

♐ Стрелец

Мы хотим верить, что процесс исцеления является синонимом «любви и света». Но правда в том, что чем глубже мы погружаемся в психику, тем больше мы начинаем понимать то, что скрыто. Чем больше мы раскрываемся, тем больше понимаем теневые аспекты внутри себя.

Космический совет: тени требуют вашего внимания.

♑ Козерог

Все принимайте, ничего не отвергайте. В этот день некоторые могут от вас отвернуться, но это ненадолго. Важно помнить, что каждый опыт совершенен и что та же сила, которая послала вам урок, также пошлет вам способы, необходимые для того, чтобы справиться с изменениями.

Космический совет: инструменты для того, чтобы справиться с проблемами, у вас есть.

♒ Водолей

Жизнь никогда не бывает прямой линией. Процесс заживления, как правило, проходит беспорядочно. Чем больше вы путешествуете внутрь себя, тем больше вы начинаете понимать причины ваших неудач. Что-то подсказывает, что вы готовы вырваться из кокона.

Космический совет: наблюдайте без осуждения.

♊ Рыбы

Но счастье — это больше, чем просто деньги в вашем банке или лайки в соцсетях. Речь идет о вещах, которые приносят вам радость и делают вас целеустремленными. Сегодня вас просят осознать все вещи, людей и переживания, которые добавляют красоту и изящество вашему существованию. Если есть что-то, чему вы захотите уделить время в эти выходные, то пусть это будут те, кто всегда вызывает улыбку на вашем лице.

Космический совет: оцените красоту и изящество, которые окружают вас.

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