И модель, и певица: Волочкова приехала в Екатеринбург, чтобы сменить профессию

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

Эпатажная балерина не только продемонстрировала неожиданные таланты, но и примерила белоснежное платье, очень похожее на подвенечное.

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала все свои таланты разом на неделе моды в Екатеринбурге, пишет URA.RU. Она элегантно прошлась по подиуму на эксклюзивном показе московского дизайнера Джемала Махмудова, спела и приняла море цветов от поклонников. Да, это определенно тоже талант, к тому же сама танцовщица часто рассказывает, как преданные почитатели осыпают ее роскошными букетами и корзинами шлют розы к ней домой. Отдельная работа — вести всему этому учет!

Волочкова не скрывала радости и удовольствия от поездки, охотно делилась впечатлениями в социальных сетях. Как особую гостью ее разместили в роскошном отеле со спа-комплексом, окружили заботой и вниманием. Звезда фотографировалась с фанатами и организаторами шоу, принимала комплименты от владельцев местных ресторанов и буквально светилась от счастья. После показа призналась в любви к городу и его жителям.

«В Екатеринбурге настоящие люди, а искренность — это достаточно редкое качество. Я вас всех очень люблю. Я хочу, чтобы у каждого из вас в сердце было то, чем можно было бы поделиться», — сказала Волочкова.

На подиуме во время шоу балерина была в белоснежном платье со сложной драпировкой на корсете и юбкой в пол с разрезами по бокам. Наряд артистки можно было бы принять за свадебный. Кроме того, именитые дизайнеры нередко венчают коллекцию одежды образом невесты в собственном уникальном стиле. Но концепция Махмудова была иной.

Художник показал екатеринбуржцам вечерние туалеты в белом, красном и черном цветах. Лица моделей были скрывали маски со стразами. К слову, у дизайнера одевается не только Волочкова. Его клиентками являются Кристина Орбакайте, певица Валерия, Ирина Дубцова, Анна Седокова, Ирина Безрукова, Виктория Боня, Екатерина Варнава и многие другие. Раз в год Махмудов выпускает в свет четыре новые коллекции.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова намекнула на очередной роман с новым таинственным кавалером.