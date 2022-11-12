Олаф Шольц раскрыл главную тему телефонных разговоров с Владимиром Путиным

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Канцлер Германии подчеркнул, что никому из критиков не позволил отговорить его от общения с российским лидером.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что предметом всех переговоров с президентом России Владимиром Путиным является урегулирование ситуации на Украине. Об этом политик рассказал, выступая на мероприятии, организованном редакционным объединением RedaktionsNetzwerk Deutschland. Подчеркивается также, что немецкий лидер твердо стоит на своем намерении проводить беседы с Путиным по телефону. Он отметил, что не позволял критикам отговорить его от этого решения.

Шольц еще месяц назад придерживался противоположной позиции в отношении Путина — об этом накануне сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Именно он сообщил, что канцлер ФРГ изменил мнение на этот счет и выступил за «поиск общего языка», так как дипломатические устремления лидеров стран имеют решающее значение в решении проблем. Эрдоган и лидера Незалежной Владимира Зеленского призывал к мирному урегулированию ситуации вокруг Донбасса. Но не так давно украинский глава сам себе запретил переговоры с Путиным, подписав соответствующий указ.

Что же касается Шольца, стоит отметить: различные источники прежде сообщали, что неделю назад он беседовал с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и соглашался продолжать попытки давления на Россию, а также обещал всячески помогать Украине. В связи с этим политолог Александр Камкин назвал стремление канцлера Германии к переговорам не более чем «словесным демаршем». Подметил, что не верит в благие намерения после регулярной демонстрации пренебрежения Москвой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Олаф Шольц высмеял бедствующих соотечественников и невольно напомнил им про газовые камеры.