Пригожин заступился за вернувшегося в Россию Меладзе: «Оставьте в покое людей!»

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Продюсер призвал общество меньше концентрироваться на осуждении артистов, уехавших из страны, ведь каждый имеет право на мнение и на ошибку.

Заслуженный артист РФ Валерий Меладзе вернулся в страну как ее гражданин, желающий жить и работать у себя дома. По мнению музыкального продюсера Иосифа Пригожина, публика и коллеги напрасно осуждают исполнителя и называют предателем — он не делал шокирующих заявлений, не отказывался от отчизны и приехал из-за границы, имея на это полное право. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru бизнесмен призвал общество быть сострадательнее, не спешить вешать на каждого сомневающегося клеймо предателя.

«Оставьте в покое людей, которые приезжают домой и хотят жить и работать. Валера Меладзе — гражданин России. Оттого что у него живет брат в Киеве, у него какой выбор? Нельзя делать из артистов заложников, понимаете? Записывать всех во враги народа несправедливо. Нельзя всем рты затыкать: у одного своя точка зрения, у третьего — другая. Мы же тем и сильны были, что могли выражать свое мнение!» — сказал он.

По словам Пригожина, артисты, которые действительно против своей страны, не возвращаются. Желание же продолжать карьеру на родине негоже пресекать исключительно из-за личных взглядов на мируостройство. Есть звезды, которые резко раскритиковали политику Москвы, и они следуют своему решению. Так уехали за границу юморист Максим Галкин* и певица Земфира. Ушла со сцены и последовала вслед за мужем Алла Пугачева. Эти знаменитости не хотят жить в РФ в нынешних обстоятельствах, но Меладзе и некоторые других их коллеги возвращаются и избегают опрометчивых высказываний. Значит, они сделали выводы и расставили приоритеты, полагает продюсер.

«Ну почему надо приковывать человека гвоздями к стене и мочить? Что за натура такая? Мы должны наоборот сегодня консолидировать общество, максимум усилий приложить и к консолидации творческих людей, если они хотят домой и понимают правила», — заключил Пригожин

Бизнесмен подчеркнул также, что не видит, как говорят, ничего криминального в видеообращении Меладзе, опубликованном сразу после начала спецоперации по защите Донбасса. В нем артист призывал остановить конфликт и избавить жителей РФ и Украины от тяжелых последствий противостояния. Подобный призыв к миру не говорит о ненависти музыканта к России, он абсолютно понятен.

По словам Пригожина, он и сам желает скорейшего завершения боевых действий — как же иначе? Что же касается слов Валерия Меладзе об уходе со сцены и возвращении к работе по технической специальности, полученной в вузе — их вырвали из контекста и искусственно приплели к позиции по Украине. Продюсер уверен, что певец не хотел оставлять сцену и не желает этого до сих пор.

Ранее, писал 5-tv.ru, композитор Юрий Лоза назвал истинную причину появления Валерия Меладзе в России.

* — признан в России иноагентом.