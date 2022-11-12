«Мое сердце готово»: Бузова заговорила о новых отношениях на глазах у бывшего

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Знаменитость продолжает провоцировать журналистов, поклонников и заодно своего бывшего молодого человека Давида Манукяна.

Ольга Бузова вновь намекнула на отношения в разговоре с журналистами. Это произошло на вручении музыкальной премии во время пресс-подхода. И ее не смутило, что рядом, буквально в нескольких метрах, стоял ее бывший молодой человек Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава. Не исключено, что певица и ведущая сделала такое громкое заявление намеренно, чтобы «уколоть» экс-возлюбленного.

«Мое сердце готово принять порцию любви. В моей жизни все только по любви!» — радостно поделилась с прессой Бузова.

После этой пылкой речи… ничего не произошло. Бывшие продолжили игнорировать друг друга.

Отношения Ольги Бузовой и Давы из романтических довольно быстро превратились в скандальные. И громкий разрыв продолжает оказывать влияние на мир шоу-бизнеса до сих пор. «Поющая ведущая» продолжает эпатировать публику слухами о новых романах, а Дава сошелся с коллегой по цеху Мари Краймбрери, хотя пара продолжает отрицать свой союз, несмотря на очевидные доказательства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ольга Бузова несчастна в любви.