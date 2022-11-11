Фото: Кадр из к/ф «Бэтмен против Робина», реж. Джей Олива, 2015 г.

Знаменитость на протяжении 30 лет озвучивал супергероя в мультфильмах Warner Bros.

На 66 году жизни скончался актер Кевин Конрой, который подарил голос Бэтмену. Мужчина 30 лет озвучивал супергероя в мультфильмах Warner Bros и видеоиграх. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на официального представителя актера.

Стало известно, что актер был болен раком и боролся с онкологией. Представитель отметил. что коллеги и поклонники тяжело переживают утрату.

«Его будет очень не хватать не только актерскому составу сериала, но и легиону его поклонников по всему миру», — написала в социальной сети напарница актера по проекту Дайан Першинг, озвучивавшая героиню по имени Ядовитый плющ.

Актер озвучки перебрался в Калифорнию в 1980 году. К этому моменту он уже несколько лет проработал в театре и кино. Конрой также получил роль в мыльной опере «Другой мир», однако популярность ему принесла озвучка Бэтмена. Он был удостоен награды за лучший мужской голос супергероя в видеоигре. В 2019 году актер появился в сериале «Флэш» в роли постаревшего Бэтмена.

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